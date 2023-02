Miesbach gewinnt gegen Bezirksligisten - Hausham verliert in Perlach

Nach vorne richtet Josef Sontheim (r.) seinen Blick. Am liebsten in Richtung Bezirksliga-Aufstieg. © TP

Der SV Miesbach und die SG Hausham sind mit unterschiedlichen Ergebnissen in die Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde der Kreisliga gestartet.

Landkreis - Der SV Miesbach und die SG Hausham haben das erste Vorbereitungsspiel vor der Aufstiegsrunde der Kreisliga absolviert. Mit unterschiedlichem Ausgang.

SV Miesbach – SV Ostermünchen 3:2 (2:0)

Tore: 1:0 Sontheim (4.), 2:0 Bischof (18.), 2:1 Eder (65.), 3:1 Sontheim (70.), 3:2 Eder (85.).

Mit einem 3:2-Sieg gegen den Bezirksligisten SV Ostermünchen ist der SV Miesbach auf dem heimischen Kunstrasen in die Vorbereitung auf die Kreisliga-Meisterrunde gestartet. „Die Jungs haben sich super bewegt und den Ball laufen lassen. Da macht sich das Wintertraining mit dem Fitnesscoach bezahlt, wir haben den Gegner beherrscht“, berichtete SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Josef Sontheim und Peter Bischof schossen die 2:0-Pausenführung heraus. „Da hätte es aber eher 3:0 oder 4:0 stehen müssen“, sagte Grünwald. Die Miesbacher ließen einige Großchancen liegen und verschossen unter anderem einen Elfmeter. Nach einigen Wechseln kam Ostermünchen im zweiten Durchgang noch zu zwei Treffern. Das dritte Tor für den SV erzielte wiederum Sontheim. Am Sonntag, 19. Februar, testen die Kreisstädter um 13.30 Uhr beim TSV Ottobrunn. ts

FC Perlach München – SG Hausham 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 Koller (34.), 2:0 Robinson (43.), 2:1 Schmid (58.).

Nach nur einem gemeinsamen Training stand für die SG Hausham das erste Testspiel beim FC Perlach München an. Am Ende mussten sich die Knappen knapp mit 1:2 geschlagen geben. „Wir waren bei Weitem nicht komplett. Dennoch war es ein vernünftiger Auftritt für das erste Spiel nach der langen Pause. Wir haben das Spiel eher als zusätzliche Trainingseinheit gesehen“, sagte SG-Coach Stephan Leitner. Die Hausherren, die in der Münchner Kreisklasse spielen, führten zur Halbzeit mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel brachte Andreas Schmid die Gäste auf 1:2 heran. Am Sonntag, 26. Februar, sind die Haushamer um 14 Uhr beim TuS Bad Aibling zu Gast. ts