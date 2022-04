Grünwald: „Wir wollen gewinnen – Murnau muss gewinnen“

Die entscheidenden Akzente in der Offensive des SV Miesbach soll gegen Murnau unter anderem Florian Stoib setzen. © MAX KALUP

Der SV Miesbach geht ohne Druck in das Heimspiel gegen den SV Murnau, während die Gäste im Aufstiegsrennen gewinnen müssen.

Miesbach – Durch die jüngsten drei Siege gegen Ohlstadt (4:1), Sauerlach und Kreuth (jeweils 1:0) hat der SV Miesbach in der Kreisliga 1 nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun. Zwar ist der Zug auch in Richtung Tabellenspitze abgefahren, dennoch werden die Kreisstädter motiviert ins Heimspiel gegen den TSV Murnau am Samstag um 14 Uhr gehen. „Wir wollen gewinnen, Murnau muss gewinnen. Wir rechnen uns schon etwas aus“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten.

Personell sieht es im Lager der Hausherren wieder etwas besser aus. Zwar muss Josef Pötzinger privaten Verpflichtungen nachkommen, dafür kehren Felix Scherer und Daniel Magritsch zurück. „Beide hatten drei Wochen Pause und sind noch nicht bei 100 Prozent. Aber sie helfen uns weiter und wir haben Alternativen“, erklärt Grünwald. Somit stehen den Miesbachern gegen Murnau bis auf Urlauber Josef Sontheim alle Leistungsträger zur Verfügung.

Grünwald setzt auf Erfolgskonzept aus Hinspiel

An das Hinspiel erinnert man sich im Lager des SV gerne. Murnau machte das Spiel, Miesbach konterte und siegte mit 2:1. Auf die offensive Spielweise der Gäste haben sich die Hausherren beim Abschlusstraining gut eingestellt. „Wir müssen mutig agieren und die erste Pressing-Linie überwinden. Wir werden wieder versuchen, defensiv gut zu stehen. Je länger wir das Unentschieden halten können, desto besser, denn dann muss Murnau irgendwann aufmachen“, weiß der SV-Coach. Schließlich hilft den Gästen im Kampf um den Aufstieg nur ein Sieg, um weiterhin in Kontakt zu Spitzenreiter FC Deisenhofen II zu bleiben. „Wir wollen wieder unsere Konter setzen wie beim Hinspiel und so lange wie möglich im Spiel bleiben“, verrät Grünwald.

Die entscheidenden Akzente in der Offensive sollen wie zuletzt Florian Stoib, Florian Voit und Markus Weinbacher setzen. „Wir sind zwar aktuell die Minimalisten der Liga, aber wenn wir hinten kein Tor bekommen, dann reicht vorne ein Treffer“, erklärt Grünwald. Das Ziel der Gastgeber ist ein Dreier, gegen den Aufstiegskandidaten aus Murnau könnte man aber wohl am Ende auch mit einer Punkteteilung gut leben. Tabellarisch geht es für den SV ohnehin um nicht mehr viel. ts