SV Miesbach hat nichts zu verschenken

Umkämpfte Angelegenheit: In Miesbach – im Bild Michael Probst (r.) – mussten sich der TSV Peißenberg mächtig ins Zeug legen, um sich die Chance auf den Aufstieg in die Bezirksliga zu wahren. © max kalup

Miesbach verlangt Peißenberg bei 1:1 alles ab. Wegen einer Verletzung von SV-Keeper Magritsch wurde die Partie für 20 Minuten unterbrochen.

Miesbach – Mit einem 1:1-Unentschieden gegen den TSV Peißenberg geht der SV Miesbach in die Sommerpause. Die Peißenberger haben in der Relegation noch die Chance auf den Aufstieg in die Bezirksliga. SV-Trainer Hans-Werner Grünwalds Resümee zum letzten Saisonspiel: „Die Teams haben sich nichts geschenkt, Peißenberg wollte unbedingt den Punkt holen, den sie noch gebraucht haben. Wir haben gut dagegengehalten und bis zum Ende gekämpft.“ Sein Team brauche sich daher nichts vorwerfen zu lassen. „Das Unentschieden war auch verdient.“ Mit einem Zehnkampf und einer gemütlichen Abschlussfeier ließen die Kreisstädter die Spielzeit ausklingen und werden in der neuen Saison einen neuen Anlauf in Richtung Tabellenspitze nehmen.

Das Spiel selbst war von der ersten Minute an umkämpft. Nach zehn Minuten klärte SV-Keeper Tobias Magritsch bei einem Schlenzer mit den Fingerspitzen. Auf der anderen Seite scheiterte Josef Sontheim bei einem Kopfball knapp. Nach einer halben Stunde steckte dann Markus Weinbacher in seinem letzten Spiel für den SV stark auf Sontheim durch, und dieser vollendete seinen Alleingang mit dem Treffer zum 1:0. Peißenberg drückte vor der Pause noch einmal auf den Ausgleich. Doch erst rettete der Pfosten für die Gastgeber, dann hielt Magritsch einen Foulelfmeter der Gäste. Miesbach ging so mit der knappen Führung in die Kabine.

Durch eine sehenswerte Kombination fiel nach einer Stunde dann doch der verdiente Ausgleich für die Gäste, ehe das Spiel nach einer Verletzung von Magritsch für 20 Minuten unterbrochen werden musste. Der Verdacht auf einen Schienbeinbruch bestätigte sich am Abend zum Glück nicht. Als der Schiedsrichter die letzte halbe Stunde wieder angepfiffen hatte, ging es erneut hin und her. Jonas Matschiner hatte für Miesbach die beste Gelegenheit, ehe die Peißenberger erneut am Aluminium scheiterten. So blieb es bis zum Schlusspfiff bei der leistungsgerechten Punkteteilung, die den Gästen den zweiten Tabellenplatz bescherte, während der SV Miesbach die Meisterrunde auf Rang fünf abschloss.

SV Miesbach – TSV Peißenberg 1:1 (1:0)

SV Miesbach: T. Magritsch (57. Janßen) - To. Veit, Städter, D. Magritsch, Probst – Matschiner, Mündl (46. Stoib), Baumann, Bischof (57. Bauer) – Weinbacher (90. Schwarzenbach), Sontheim

Tore: 1:0 Sontheim (29.), 1:1 Jungmann (53.) Gelb: Mündl - Rohrmoser, Demirci, Jungmann - Schiedsrichter: Kilian Kramer - Zuschauer: 250