SV Miesbach kann gegen Lenggries Herbstmeisterschaft klarmachen

Gut drauf: Der SV Miesbach ist noch ohne Niederlage in der Kreisliga 1. © TP

Der SV Miesbach marschiert weiter ohne Niederlage durch die Kreisliga 1. Im Spitzenspiel gegen den Lenggrieser SC kann der SV die Herbstmeisterschaft klarmachen.

JMiesbach – Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde haben in der Kreisliga 1 sowohl der SV Miesbach als auch der Lenggrieser SC bereits in der Tasche. Nun geht es im Spitzenspiel um die Bonuspunkte. „Wir sind bereit. Es geht um die Herbstmeisterschaft und ob wir sechs, vier oder nur zwei Punkte mitnehmen“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald, der beim Heimspiel am Samstag um 14 Uhr, abgesehen von den Langzeitverletzten, aus dem Vollen schöpfen kann.

Jakob Gerg (Lenggries) und Josef Sontheim (Miesbach) sind wohl die zwei besten Offensivkräfte der Kreisliga. „Jakob Gerg ist bei Lenggries der Dreh- und Angelpunkt. Man kann ihn nicht ganz ausschalten. Aber er ist bei Jonas Matschiner und seinen Nebenmännern Marinus Veit und Niki Städter in guten Händen“, sagt Grünwald. Sontheim führt die Torschützenliste an. „Es wird intensiv, schließlich scheut der Lenggrieser den Zweikampf nicht. Wir müssen bereit sein, den nächsten Schritt zu machen und das erste Etappenziel mit der Herbstmeisterschaft zu erreichen“, fordert Grünwald, dessen Team im Hinspiel (2:2) nah am Sieg war.

Die Miesbacher haben eine intensive Trainingswoche hinter sich und sind nach dem 0:0 in Kreuth auf das Spitzenspiel fokussiert. „Lenggries wird sich bestimmt nicht verstecken, sie müssen gewinnen, wenn sie Erster werden wollen. Aber auch wir wollen als Sieger vom Platz gehen“, erklärt Grünwald. Die Miesbacher hoffen zudem auf die Unterstützung ihrer Zuschauer. „Die Mannschaft hat zwölfmal nicht verloren und hätte es sich verdient. Wir wollen eine Top-Leistung auf den Platz bringen“, sagt der SV-Coach. ts