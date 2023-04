SV Miesbach kassiert beim TSV Peißenberg eine bittere 1:2-Niederlage

Teilen

War nicht zufrieden: SV-Miesbach-Trainer Hans-Werner Grünwald. © CS

Der SV Miesbach liegt zwar zur Halbzeit der Kreisliga-Aufstiegsrunde weiterhin an der Tabellenspitze der Gruppe A.

Miesbach – Allerdings ist der Abstand zum Fünften auf drei Punkte angeschmolzen, denn die Kreisstädter kassierten nach dem jüngsten 0:2 gegen den SV Ohlstadt nun beim TSV Peißenberg eine bittere 1:2-Niederlage und machten das Duell um den Aufstieg selbst wieder spannend, statt sich von der Konkurrenz abzusetzen.

„Es ist ganz bitter, dass wir so ein Spiel liegen lassen“, hadert Miesbachs Coach Hans-Werner Grünwald. „Wir haben zu viele Chancen vergeben und sind mit drei Standardsituationen geschlagen worden.“

Das Positive vorab: Immerhin erspielten sich die Miesbacher in Peißenberg wieder mehr Möglichkeiten. Allerdings haperte es an der Chancenverwertung, und auch Schiedsrichter Michael Rößle sorgte für Unmut im Lager der Miesbacher.

Die Hausherren gingen giftig ins Spiel und hatten in den ersten 20 Minuten leichte Vorteile. Grünwald hatte vor der Partie die Taktik umgestellt: Seine Schützlinge hatten im ersten Durchgang aber Probleme, die Umstellungen umzusetzen. So musste Keeper Nils Janssen nach 25 Minuten bei einer Peißenberger Ecke nach einem Kopfball sein ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern.

Dann kamen die Gäste immer mehr in die Partie. Josef Sontheim startete gleich zweizmal auf der rechten Außenbahn durch und legte quer in die Box. Beim ersten Versuch traf jedoch Dominic Baumann das Leder beim Abschluss nicht richtig, wenige Minuten später schoss Fernando Pindado in identischer Position einen Verteidiger an.

Zur Pause stellten die Miesbacher die Taktik um, und die Zuschauer bekamen fortan ein Spiel auf ein Tor zu sehen. Der SV hatte die Partie im Griff und erspielte sich nun Chance um Chance. Sontheim hatte den Peißenberger Keeper bei einem Alleingang bereits umspielt, als es zum Kontakt kam, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb trotz der elfmeterwürdigen Szene stumm.

„Wir wollen das nicht als Ausrede gelten lassen, aber dass bei einem Spiel in Peißenberg der Schiedsrichter aus Hohenpeißenberg kommt, ist ein No-Go“, schimpft Grünwald. „Eine sehr unglückliche Einteilung. Das hätte man besser regeln können.“

Dennoch hatten es die Miesbacher selbst in der Hand, das Spiel zu drehen. Der Ausgleich fiel nach einem mustergültigen Spielzug. Sontheim setzte Robert Mündl in Szene, der bediente Baumann – 1:1. Der nächste Treffer schien nur eine Frage der Zeit. Pindado und Johannes Schwarzenbach hatten gute Möglichkeiten, scheiterten aber im Abschluss.

So kam es wie es kommen musste: Peißenberg köpfte in der Schlussminute nach einer Ecke zum 2:1 ein. Niki Städter hatte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich auf dem Fuß, doch er schoss aus fünf Metern über das Tor. Grünwald: „Symptomatisch für das Spiel. Wir müssen unsere Chancen besser nutzen und sind momentan bei Standards zu anfällig.“

TSV Peißenberg – SV Miesbach 2:1 (1:0)

SV Miesbach: Janssen - Städter, To. Veit, Ma. Veit, Pindado - Matschiner, Pötzinger, Mündl (73. Weinbacher), Esterl (63. Schwarzenbach), Baumann - Sontheim

Tore: 1:0 Caci (27.), 1:1 Baumann (72.), 2:1 Caci (90.)

Gelbe Karten: Stoßberger, Rohrmoser - keine

Zuschauer: 55

Schiedsrichter: Michael Rößle