SV Miesbach: Mit starker zweiter Halbzeit zum Pflichtsieg

Partie gegen die SF Egling-Straßlach beginnt zäh

von Hans-Peter Koller schließen

Dass sich die Sportfreunde Egling-Straßlach in dieser Saison in der Fußball-Kreisliga 1 schwertun, ist bekannt.

Egling – Zwölf Spiele ohne Sieg sah Josef Sontheim senior, der Trainer des SV Miesbach, als Möglichkeit, mit drei anstelle von zwei Stürmern etwas Neues zu probieren. In der ersten Halbzeit hielt das Schlusslicht noch gut mit. Dann aber ging die Post ab. Der 5:0-Sieg beschert dem SV Miesbach nach der Vorrunde Platz vier.

„Wir gewinnen heute. Nicht knapp, sondern klar.“ Mit diesen fordernden Worten schickte Sontheim seine Burschen in Egling auf den Platz. Bis zur Pause allerdings sah es, wenn überhaupt, eher nach einem knappen Sieg aus. 1:0-Führung, den Treffer erst kurz vor den Seitenwechsel erzielt. Tobias Magritsch musste sogar einmal stark parieren (24.), um einen SV-Rückstand zu verhindern. Ein überzogenes Anspruchsdenken des Chef-Anweisers aus der Kreisstadt? „Genau so weiter. Nicht ungeduldig werden“, forderte Sontheim in der Kabine.

Und er sollte Recht behalten. Innerhalb von fünf Minuten schraubten die Miesbacher die Führung auf 4:0, und ein Verteidiger-Tor besiegelte das Schicksal des Relegations-Aufsteigers. Aber trotz eines noch zu erwähnenden Lattentreffers (72.) sah Sontheim den Sieg als etwas zu hoch ausgefallen. „In Rückstand wäre es für uns ein Stück schwerer geworden, und fünf Tore Unterschied entsprach nicht dem Spielverlauf.“

Platz vier nach der Vorrunde. Ein vom SV-Trainer angepeiltes Ziel vor dem Saisonstart? „Ich bin hoch zufrieden. Aber so rund um Platz sechs habe ich uns schon gesehen“, verrät Sontheim. Das Paradestück wird für ihn auch in der Rückrunde die Abwehr bleiben. Bislang die zweitbeste der Liga. Zuletzt, da immer in gleicher Besetzung, mit nur einem Gegentor in vier Spielen.

Höhen und Tiefen erkannte der SV-Trainer trotzdem. Am Negativen will er ansetzen, soweit nicht Verletzungen ursächlich sind. „Wir müssen in der Leistung konstanter werden“, stellt Sontheim klar. „Zu verlieren ist immer drin. Es kommt vielmehr darauf an, wie die Niederlage zustande kommt.“ HANS-PETER KOLLER

SF Egling-Straßlach – SV Miesbach 0:5 (0:1)

SV Miesbach: T. Magritsch – Probst, D. Magritsch, Altenburg, Veit – Volk, Scherer, Voit (38. Weber) – Schwarzenbach (56. Pindado), Sontheim jun., Chraloglu (80. Ulu).

Tore: 0:1 (44.) Sontheim, 0:2 (60.) Volk, 0:3 (64.) Pindado, 0:4 (65.) Sontheim, 0:5 (80.) Probst.

Schiedsrichter: Alois Holzheu.

Zuschauer: 80.