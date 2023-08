SV Miesbach will mit Offensiv-Duo Erten und Wiedmann in die Bezirksliga

Maxi Wiedmann kam vom SV Bayrischzell. © THOMAS PLETTENBERG

Beim SV Miesbach sind die Erwartungen hoch: Die Mannschaft von Grünwald will in die Meisterrunde und dann um den Aufstieg in die Bezirksliga spielen.

Miesbach – Der SV Miesbach geht mit einigen Neuzugängen und großen Zielen in die neue Kreisliga-Saison. Die Kreisstädter wollen in der Hinrunde den Einzug in die Meisterrunde perfekt machen und nach der Winterpause um den Aufstieg in die Bezirksliga mitspielen.

Die letzte Saison

Auf eine tadellose Vorrunde folgte eine holprige Meisterrunde, die auf Platz fünf endete. Der SV Miesbach hielt sich in der ersten Saison-Hälfte schadlos und landete auf Platz eins. In der Meisterrunde folgte nach einem guten Start der Einbruch, die Miesbacher fanden nicht mehr zu ihrer Klasse. „Am Ende waren wir nicht zufrieden, wir haben im letzten Monat alles verloren und sind nicht mehr in die Spur gekommen“, erinnert sich der Coach Hans-Werner Grünwald.

Der Trainer

Trainerfuchs Grünwald geht in sein drittes Jahr als Coach beim SV Miesbach. Neuzugang Sean Erten (zuletzt TuS Holzkirchen) bringt jede Menge Erfahrung mit und spielt in Grünwalds Plänen eine große Rolle. Der SV-Trainer erwartet, dass seine Mannschaft spielerische Lösungen finden muss. „Wir werden das Spiel meistens selbst in die Hand nehmen müssen und haben beispielsweise auch die Dreierkette ausprobiert, um flexibler zu sein“, erklärt der SV-Coach.

Der Kader

Mit Sean Erten und Maxi Wiedmann (kam vom SV Bayrischzell) hat die Miesbacher Offensive in der neuen Saison deutlich mehr Durchschlagskraft. Dafür stehen Markus Weinbacher und Peter Bischof nicht mehr zur Verfügung. Severin Heisinger und Salih Aykir sollen aus dem eigenen Nachwuchs eingebaut werden. Offensiv hat der SV in der neuen Saison viel Potenzial, allerdings könnte die dünn besetzte Defensive zur Achillesferse werden. Denn Dominik Baumann und Christian Altenburg fallen noch längerfristig aus.

Die Leistungsträger

Josef Sontheim wird in der Offensive Unterstützung von Erten und Wiedmann bekommen, die Abwehr soll Marinus Veit zusammenhalten – zumal neben Altenburg und Baumann auch Turhan und Ridvan Ulu (beide Kreuzbandriss) sowie Niki Städter (Rücken) und Michael Probst (Sprunggelenk) fehlen. „Momentan sind wir nur 13 Mann, das ist natürlich auch im Training nicht optimal“, sagt Grünwald.

Die Vorbereitung

Weitgehend positive Ergebnisse lieferten die Miesbacher im Rahmen der Vorbereitung. Es gab Siege gegen Ebersberg (6:2), Ottobrunn (8:1) und Brannenburg (5:2), sowie ein Unentschieden gegen den ASV Au (2:2) und eine Niederlage gegen Großholzhausen (1:2). „Der Kader ist knapp bemessen, aber die Vorbereitung war in Ordnung und wir sind gerüstet für den Start. Mit Lenggries wartet zum Auftakt gleich ein echter Brocken“, weiß Grünwald.

Die Erwartungen

„Wir haben keine einfache Gruppe, heuer ist kein Sauerlach dabei. Mannschaften wie Berg, Hausham, Lenggries oder Kreuth wollen auch alle in die Aufstiegsrunde. Münsing und Waldram haben erfahrene Trainer und Geretsried hat viele junge und super ausgebildete Spieler“, erwartet der SV-Trainer eine ausgeglichene Vorrunde.

Das Saisonziel

„Wir wollen in die Aufstiegsrunde kommen und um den Aufstieg mitspielen. Aber dafür müssen wir erst einmal die erste Hürde nehmen“, so Grünwald. (THOMAS SPIESL)