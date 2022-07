SV Miesbach siegt deutlich - Haushamer Partie abgesagt

Turhan Ulu, Spieler des SV Miesbach © THOMAS PLETTENBERG

Der SV Miesbach fährt einen hohen Vorbereitungssieg ein, während der SG Hausham der Gegner abspringt.

Miesbach/Hausham – Die Kreisligisten befinden sich auf der Zielgerade der Vorbereitung. Am Wochenende siegte der SV Miesbach deutlich beim SV Pang, die Partie zwischen Hausham und Putzbrunn fiel kurzfristig aus. „Putzbrunn hat abgesagt, wir hätte noch nach Ersatz gesucht, aber leider niemanden mehr gefunden“, sagte der Sportliche Leiter der SG, Florian Fink. Zum Abschluss der Vorbereitung empfangen die Knappen am Samstag, 30. Juli, um 14 Uhr die SG Antdorf/Iffeldorf.

SV Pang – SV Miesbach 1:6 (0:2)

Tore: 0:1 Pindado (22.), 0:2 Weinbacher (24.), 1:2 Kleibel (50.), 1:3 T. Ulu (64.), 1:4 Sontheim (69.), 1:5 R. Ulu (70.), 1:6 T. Ulu (80.).

Gegen den Kreisliga-Absteiger Pang feierte der SV Miesbach einen klaren Auswärtssieg. „Wir waren aggressiver, läuferisch stärker und besser in den Zweikämpfen als letzte Woche. Außerdem haben wir uns viele Chancen herausgespielt“, lobte SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Fernando Pindado und Markus Weinbacher schossen die Gäste im ersten Durchgang in Führung. Nach der Halbzeit gelang den Hausherren der Anschlusstreffer. Doch Turhan Ulu (2), Josef Sontheim und Ridvan Ulu sicherten den Kreisstädtern noch einen deutlichen Sieg. „Bis auf einen Durchhänger nach der Pause war es ein gutes Spiel. Der Trend zeigt nach oben“, resümierte Grünwald. Am Sonntag, 31. Juli, wartet die Generalprobe auf den SV. Um 16 Uhr sind die Miesbacher beim ASV Großholzhausen zu Gast. ts