SV Miesbach strebt in Aufstiegsrunde - Auftakt gegen Aufsteiger

Teilen

Bereit für den nächsten Schritt: Trainer Hans-Werner Grünwald peilt mit dem SV Miesbach in der neuen Kreisliga die Aufstiegsrunde an. © thomas Plettenberg

Nach dem fünften Platz in der abgelaufenen Saison strebt der SV Miesbach in der neuen Spielzeit nach Höherem.

Miesbach – In der Kreisliga 1 wollen die Kreisstädter bis zur Winterpause den Einzug in die Aufstiegsrunde perfekt machen. Dazu muss der SV einen der ersten drei Ränge belegen, doch die Konkurrenz ist groß. Heute Abend beginnt um 19.30 Uhr die neue Spielzeit mit dem Derby bei der SG Hausham.

Gegen den Aufsteiger wollen die Rot-Weißen mit einem Dreier gut aus den Startlöchern kommen.

Die Vorbereitung verlief nach Wunsch. Trainer Hans-Werner Grünwald konnte meist 25 bis 30 Spieler bei den Einheiten begrüßen, und auch die Ergebnisse der Testspiele waren ordentlich, abgesehen von der 1:5-Niederlage beim TSV Oberpframmern. Ansonsten gab es Siege gegen Darching, Ottobrunn und Pang und zum Abschluss ein 7:2 beim ASV Großholzhausen.

„Bei uns ist die Vorbereitung gut gelaufen“, sagt Grünwald. „Wir haben uns vor allem in den letzten beiden Spielen Selbstvertrauen geholt. Ich sehe Lenggries und Otterfing ganz vorne, dahinter werden einige Teams um Platz drei streiten. Wir wollen auf jeden Fall in die Aufstiegsrunde.“

Allerdings wird die erste Saisonhälfte nicht leicht. „Unsere Gruppe ist sehr stark und ausgeglichen besetzt“, erklärt Fredl Hollmann, Sportlicher Leiter der Miesbacher. Neu im Team der Rot-Weißen ist Peter Bischof, der sich in der Vorbereitung einen Muskelfaserriss zuzog und noch einige Wochen ausfällt. Zudem ist Turhan Ulu zurück und hat seinen Bruder Ridvan Ulu mitgebracht. Gegangen sind beiden Führungsspieler Robin Baumann und Felix Scherer. Und Simon Essendorfer wechselte zum SV Bad Tölz.

Wadlbeißer: Die Folge mit TuS-Verteidiger Alexander Zetterer.

Den Aufsteiger aus Hausham kennt Grünwald aus seiner Zeit beim TSV Weyarn bestens: „Das ist ein echtes Derby – so etwas hatten wir in der letzten Saison nicht wirklich.“ Er warnt seine Kicker davor, die Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen. „Hausham wird mit der Euphorie des Aufstiegs ins Spiel gehen. Sie sind taktisch gut eingestellt, und die Spieler sind technisch gut ausgebildet. Ein Derby unter Flutlicht zum Saisonstart – was will man mehr? Wir wollen mit einem Dreier in die Saison starten.“ ts

Prognose

Der SV Miesbach landet am Ende der Vorrunde im Spitzentrio und zieht in die Aufstiegsrunde ein. Dort zeigt sich, was in dieser Saison möglich ist.