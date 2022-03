SV Miesbach testet gegen SV Bayrischzell

Geschlossene Leistung: Der SV Miesbach nahm gegen die DJK Waldram spät den Ausgleich hin, bäumte sich aber nochmals auf. Beinahe wäre der Siegtreffer gelungen. © CS

Nach einer knappen Niederlage gegen Penzberg und einem deutlichen Sieg gegen Otterfing bestreitet der SV Miesbach sein letztes Vorbereitungsspiel gegen den SV Bayrischzell.

Miesbach - Gleich zwei Testspiele hat der Kreisligist SV Miesbach vergangene Woche absolviert. Beim 1. FC Penzberg mussten sich die Kreisstädter mit 2:3 geschlagen geben, bereits zur Pause lag der SV mit 0:3 zurück. Felix Scherer erzielte im zweiten Durchgang einen Doppelpack für die Gäste.

Beim Derby gegen den Bezirksligisten TSV Otterfing hatte dann Markus Weinbacher einen echten Sahnetag erwischt. Er erzielte vor der Pause einen lupenreinen Hattrick zum 3:0, legte dann noch zwei weitere Treffer nach. Florian Stoib und Florian Voit erhöhten auf 7:0, ehe Andreas Eder der Ehrentreffer für den Bezirksligisten zum 1:7-Endstand gelang.

An diesem Sonntag, 6. März, wartet das letzte Testspiel der Vorbereitung auf die Miesbacher. Sie empfangen um 15 Uhr den Kreisklassisten SV Bayrischzell auf dem Kunstrasen an der Senator-Voigt-Anlage. Um Punkte geht es am Sonntag, 20. März, beim Heimspiel gegen den Lenggrieser SC. ts