Kampf um die ersten beiden Plätze: Letzte Chance für SV Miesbach und Lenggrieser SC

Wohin geht die Reise für Hans-Werner Grünwald und den SV Miesbach? Um die ersten beiden Plätze noch zu erreichen, braucht der SV heute in Lenggries einen Sieg. Siegen fürs Selbstvertrauen © THOMAS PLETTENBERG

Im Kampf um die ersten beiden Plätze in der Kreisliga-Meisterrunde Gruppe B reist der SV Miesbach zum Lenggrieser SC.

Miesbach – Noch ist für den SV Miesbach alles möglich in der Kreisliga-Meisterrunde Gruppe B. Die Ausgangslage wird nach dem jüngsten 1:1 beim Derby gegen die SG Hausham aber immer schwieriger. Heute um 19.30 Uhr sind die Miesbacher beim Lenggrieser SC zu Gast und brauchen einen Sieg, wenn sie noch einmal im Kampf um die ersten beiden Plätze eingreifen wollen.

„Das Spiel ist für beide Mannschaften die letzte Chance, noch einmal heranzukommen. Daher erwarte ich zwei offensive Mannschaften“, sagt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Die Begegnung wurde auf Wunsch der Hausherren, die am Wochenende eine Hochzeit feiern, auf heute Abend vorverlegt. Da der Hauptplatz der Isarwinkler nicht mit Flutlicht ausgestattet ist, wird das Match auf dem Nebenplatz ausgetragen. „Der Platz ist enger, daher wird es zu mehr Zweikämpfen kommen. Aber in Lenggries kann man ohnehin nur über den Kampf zu Punkten kommen“, erklärt Grünwald.

Nicht zur Verfügung stehen wird dem SV heute Abend Jonas Matschiner, der sich in den Urlaub verabschiedet hat. Hinter dem Einsatz von Sebastian Esterl (krank) und Josef Pötzinger (Fersenprobleme) steht jeweils noch ein Fragezeichen. Beim SV ist man aber optimistisch, dass beide auflaufen können. Die beiden Teams kennen sich bereits aus den ersten drei Duellen in dieser Saison, das Hinspiel in der Meisterrunde endete mit einem 1:1-Remis. Nach fünf Spielen ohne Sieg sind die Miesbacher eigentlich wieder mit einem Dreier an der Reihe, doch die jüngsten Resultate gingen nicht spurlos an der Mannschaft vorbei.

Es wird schwer und wir werden sieben bis neun Punkte brauchen, wenn wir noch unter die ersten zwei wollen. Aber jetzt müssen wir erst einmal wieder ein Spiel gewinnen und den Bock umstoßen, das wäre wichtig für das Selbstvertrauen“, erläutert Grünwald. Für die Gäste gilt es zuerst einmal, den Kampf anzunehmen und die torgefährlichste Offensive der Liga in den Griff zu bekommen. In der Offensive werden die Miesbacher sicherlich wieder ihre Möglichkeiten bekommen.

„Unser Problem ist, dass momentan jeder individuelle Fehler von uns sofort mit einem Gegentor bestraft wird“, analysiert Hans-Werner Grünwald vor dem bis dato wohl wichtigsten Spiel in dieser Saison. „Aber noch ist alles drin.“