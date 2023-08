SV Miesbach und SG Hausham: Doppelpacks von Sontheim und Siglreitmaier

Kilian Siglreitmaier traf doppelt für die SG Hausham © THOMAS PLETTENBERG

Der SV Miesbach und die SG Hausham haben mit Kantersiegen Selbstvertrauen für den Saisonstart in der Kreisliga getankt und sind bereit.

Landkreis – Die neue Fußball-Saison steht vor der Tür. Während sich der Landesligist TuS Holzkirchen bereits im Ligabetrieb befindet, steht der Start in die neue Spielzeit in den Ligen darunter kurz bevor. Saisonstart ist hier am Freitag/ Samstag, 11./12. August. Am Wochenende gab es die letzten Tests.

SV Miesbach – TSV Ebersberg 6:2 (2:1)

Tore: 0:1 Winkler (7.), 1:1 Lüngen (35./Eigentor), 2:1 und 3:1 Sontheim (42./52.), 4:1 Wiedmann (63.), 4:2 Nyokan (66.), 5:2 Mündl (86.), 6:2 Morena (89.) Gelb Rot: Schaller (TSV/ 52.)

Der SV Miesbach ist bereit für den Saisonstart am Samstag gegen Lenggries. Bei der Generalprobe setzten sich die Kreisstädter mit 6:2 gegen den TSV Ebersberg durch. Der SV spielte in der zweiten Halbzeit nach einer Ampelkarte gegen die Gäste in Überzahl. Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald berichtete: „Wir haben schon zur Pause geführt, das haben die Jungs gut gemacht. Nach vorne läuft es bereits gut bei uns. Wir können die Last in der Offensive jetzt mit Sean Erten und Maxi Wiedmann auf mehrere Schultern verteilen und sind nicht ausschließlich auf die Tore von Josef Sontheim angewiesen.“ In Überzahl baute der SV die Führung konsequent weiter aus. „Ich bin zufrieden mit dem letzten Spiel, für uns kann es losgehen“, sagt Grünwald.

SV Ohlstadt – SG Hausham 0:4 (0:1)

Tore: 0:1 Siglreitmaier (33.), 0:2 Schmid (57.), 0:3 Siglreitmaier (68.), 0:4 Schmid (70.)

Beim etablierten Kreisligisten in Ohlstadt feierte die SG Hausham einen überraschend deutlichen 4:0-Sieg bei der Generalprobe vor dem Saisonstart am Freitag in Waldram. Rundum zufrieden war SG-Coach Markus Weinbacher nach der Partie: „Der letzte Test war sehr gelungen, wir haben souverän gespielt und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“ Andreas Schmid und Kilian Siglreitmaier landeten jeweils einen Doppelpack für die Knappen. Die Defensive der Haushamer stand zudem sicher und hielt den eigenen Kasten sauber. „Die vier Tore waren gut für das Selbstvertrauen. Insgesamt geht das Ergebnis auch in Ordnung“, resümierte Weinbacher. „Die erste Halbzeit war auf Augenhöhe, nach der Pause waren wir das bessere Team.“ (ts)