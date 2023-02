SV Miesbach und TSV Otterfing verlieren – Schröter trifft fünffach

Teilen

Christopher Schröter vom FC Real Kreuth © THOMAS PLETTENBERG

In der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde der Kreisliga kassieren der SV Miesbach und der TSV Otterfing eine Niederlage. Christopher Schröter trifft fünfmal für den FC Real Kreuth.

Landkreis - Alle fünf Kreisligisten aus dem Landkreis Miesbach hatten am vergangenen Wochenende ein Testspiel vereinbart. Gespielt haben aber nur drei.

FC Deisenhofen III – SV Miesbach 2:1 (2:1)

Tore: 1:0 Moysov (33.), 1:1 Bauer (38.), 2:1 Petereit (44.).

Zwei Testspiele standen vergangene Woche für den SV Miesbach im Trainingsplan. Dabei gab es eine 1:2-Niederlage beim FC Deisenhofen III und einen Spielabbruch gegen den ASV Au. „Wir haben momentan sieben oder acht kranke Spieler. Das können wir nicht mehr auffangen“, sagte Trainer Hans-Werner Grünwald. Bereits am Mittwoch beim Kreisklassisten Deisenhofen kamen sechs Spieler aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz, dafür fehlten Leistungsträger wie beispielsweise Marinus Veit und Josef Sontheim. Auf dem Kunstrasen im Münchner Vorort traf Lorenz Bauer zum zwischenzeitlichen 1:1. Am Sonntag war dann der ASV Au in Miesbach zu Gast. Die Hausherren gingen wiederum dezimiert in die Partie und lagen zur Pause mit 0:2 zurück. Ab der 30. Minute setzte starker Schneefall ein. Da nach der Halbzeit keine Linien mehr zu erkennen und der Untergrund glatt war, wurde das Spiel abgebrochen. Am Samstag, 4. März, testen die Kreisstädter beim BCF Wolfratshausen. Anpfiff ist um 14 Uhr. ts

SV Bad Tölz – Real Kreuth 1:8 (0:4)

Tore: 0:1/02:/03:0:4/0:5 Schröter (9./11./24./26./48.), 0:6 T. Frank (55.) 0:7 Mack (66.), 0:8 Nadler (88.), 1:8 Gramüller (90.).

Es war eine einseitige Angelegenheit, die sich auf dem Kunstrasen in Bad Tölz abspielte. Bereits nach einer knappen halben Stunde führten die Gäste vom Tegernsee mit 4:0. Ein Schützenfest für Christopher Schröter, der alle vier Treffer erzielt hatte und nach der Pause Nummer fünf folgen ließ. Auch die Einwechslung aller Ersatzspieler nach dem Seitenwechsel brachte die Kreuther nicht aus der Spur. Die bedauernswerten Platzherren mussten nach Schröters Treffer noch drei Tore einstecken, ehe ihnen in der Schlussminute der Ehrentreffer gelang. Ob es ein Gastgeschenk vom Tegernsee war, bleibt ein Geheimnis. „Ein ansprechender Test mit Luft nach oben“, wollte der Kreuther Trainer Tobias Schnitzenbaumer den Sieg dennoch nicht überbewerten. ko

SC Baldham-Vaterstetten – TSV Otterfing 4:3 (1:2)

Tore: 0:1 Blaschke (13.), 1:1 Sarfert (35.), 1:2 Schofhauser (45.), 2:2/2:3 Sarfert (59./67.), 4:2 Römer (89.), 4:3 Schofhauser (90.+1).

Es war ein aufschlussreicher und aus Trainersicht gelungener Test, den die Otterfinger dem Spitzenreiter der Kreisliga 3 München ablieferten. Benedict Gulielmo bemängelte nur, dass drei der vier Gegentreffer Standards vorausgegangen waren. „Wir hatten sieben kranke Stammspieler. Dafür war’s spielerisch ganz gut“, erklärt der Nordring-Verantwortliche. Das Spiel nach vorne war bei den Otterfingern durchaus sehenswert. Nur in der Defensive, die krankheitsbedingt umgestellt werden musste, waren Abstimmungsfehler erkennbar. „Wir sind auf einem guten Weg“, meint Gulielmo „und bis zum Punktspielauftakt ist ja noch etwas Zeit zum Verfeinern.“ Genau vier Wochen verbleiben bis dahin. ko

Test des TuS Holzkirchen II abgesagt

Nichts wurde es mit dem zweiten Testspiel für den TuS Holzkirchen II. Das Vorbereitungsspiel in München-Gern am Freitagabend musste kurzfristig abgesagt werden. Der Grund: Spielermangel bei den Gastgebern. Der nächste Test wartet auf die Grün-Weißen am 12. März mit dem Nachbarschaftsderby bei der DJK Darching. meh

Wintereinbruch: SG Hausham kann nicht spielen

Nicht im Einsatz war am Wochenende die SG Hausham. Die Knappen hätten eigentlich ein Testspiel beim TuS Bad Aibling absolviert, nach dem Wintereinbruch gelang es den Hausherren aber nicht rechtzeitig, ihren Kunstrasenplatz vom Schnee zu befreien. Das nächste Vorbereitungsspiel steht für die SG am Freitag, 3. März, um 19.30 Uhr beim TSV Hohenthann an. ts