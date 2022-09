SV Miesbach will beim „SV Gerg“ mutig auftreten

Teilen

An die Leistung gegen Kreuth wollen die Miesbacher um Robert Mündl (l.) in Lenggries anknüpfen. © Thomas Plettenberg

Der SV Miesbach ist beim Lenggrieser SC zu Gast und kann sich in der Kreisliga 1 einen Vorteil gegen einen direkten Kontrahenten erspielen.

Miesbach – In kaum einer Vorrundengruppe zeichnet sich eine Zwei-Klassen-Gesellschaft bereits nach fünf Spieltagen so deutlich ab, wie in der Kreisliga 1. Der SV Miesbach ist einer von vier Klubs, die um die drei Plätze in der Aufstiegsrunde kämpfen. Am Samstag (15 Uhr) sind die Kreisstädter Lenggrieser SC zu Gast, der genau wie Otterfing und Hausham zu den vier Top-Teams zählt. Da sich diese vier Mannschaften in zwei direkten Duellen gegenüberstehen hat das Auswärtsspiel im Isarwinkel für den SV bereits richtungsweisenden Charakter. Mit einem Sieg könnten sich die Miesbacher ein wenig absetzen, bei einer Niederlage droht das Abrutschen auf Rang vier.

„Es ist ein wichtiger Spieltag. Wir haben die Pflicht gegen Holzkirchen und Kreuth erfüllt, jetzt wollen wir in Lenggries bestehen. Es wird sicher schwer, denn sie sind für mich der Topfavorit in der Gruppe. Aber wir sind bestimmt nicht chancenlos“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. Personell wird sich bei den Kreisstädtern im Vergleich zum Heimsieg gegen Kreuth nicht viel ändern, einzig Peter Bischof, bei dem die alte Oberschenkelverletzung wieder aufgebrochen ist, fällt neben den Langzeitverletzten um Kapitän Christian Altenburg aus.

Die Gäste reisen mit Respekt aber ohne Angst zum „SV Gerg“ (Grünwald). Bei den Hausherren stellen die vier Gergs die Achse des Teams. „Jakob Gerg ist einer der besten Offensivspieler der Liga und Matthias Gerg ist der Spielmacher. Wir werden versuchen, ihre Kreise einzuengen“, erklärt Grünwald. Er fordert von seinem Team aber nicht nur eine konzentrierte Vorstellung in der Defensive, sondern auch Mut im Spiel nach vorne. „Wenn wir die Hose schon vor dem Spiel voll haben, können wir auch gleich in Miesbach bleiben“, betont Grünwald. Der SC Lenggries habe individuelle Klasse und eine eingespielte Mannschaft. „Auch wenn es nicht leicht wird, wollen wir einen Punkt mit nach Hause nehmen“, sagt Grünwald. ts