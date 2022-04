SV Miesbach will gegen Deisenhofen verlorene Punkte einholen

Personell sieht es okay aus beim SV Miesbach. Hier sind (v.l.) Marinus Veit, Fernando Pindado, Florian Külbs und Tobias Veit im Spiel gegen Ohlstadt zu sehen. © Thomas Plettenberg

Der SV Miesbach hat zuletzt Punkte gegen Polling liegen gelassen und will diese nun einholen. Allerdings ist die Aufgabe gegen Deisenhofen durchaus anspruchsvoll.

Miesbach – Wäre das Auswärtsspiel des SV Miesbach in Polling am vergangenen Wochenende nach 90 Minuten abgepfiffen worden, wäre im Miesbacher Lager alles in Ordnung. Über weite Strecken lieferte der SV eine ordentliche Leistung ab, dominierte die Partie, führte aber aufgrund zahlreicher ausgelassener Möglichkeiten nur mit 1:0, was in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich bestraft wurde.

Am Samstag um 14 Uhr haben die SV-Kicker die Möglichkeit, die beiden verlorenen Punkte wieder gutzumachen. Allerdings wartet mit dem Heimspiel gegen den FC Deisenhofen II eine schwere Aufgabe, schließlich gehören die Gäste zu den Top-Teams der Kreisliga 1, die nach dem Aufstieg greifen. Im Hinspiel machte lediglich ein Treffer den Unterschied.

SV-Trainer Hans-Werner Grünwald beobachtete den Gegner am vergangenen Wochenende bei dessen 2:0-Heimsieg gegen Lenggries im Oberhachinger Ortsteil. „Wenn sie überhaupt Schwächen haben, dann am ehesten in der Defensive. Wir sind sicher nicht chancenlos und wollen mindestens einen Punkt holen“, verrät der SV-Coach.

Grünwald sieht in Kunstrasen keinen Vorteil

Personell hat sich nicht viel getan. Florian Voit fällt mit einer Erkältung aus, dafür steht Dominik Baumann wieder zur Verfügung. Dass die Partie aufgrund des Wintereinbruchs auf dem heimischen Kunstrasen ausgetragen wird, kommt den Gästen entgegen. „Das spielt eher Deisenhofen in die Karten, aber wir haben lange genug auf Kunstrasen trainiert und wollen über den Kampf ins Spiel kommen, im Kollektiv dagegenhalten und die Zweikämpfe annehmen“, sagt Grünwald.

Die Miesbacher werden sich aber keineswegs in der Defensive verschanzen, sondern wollen sich über schnelle Angriffe über den Flügel selbst Chancen erspielen. „Wir werden drauf schieben und pressen und versuchen, über 90 Minuten selbst aktiv zu sein. So wollen wir Deisenhofen zu Fehlern zwingen. Deisenhofen hat technisch starke und superausgebildete Spieler, bei uns vor allem muss die Einstellung zu hundert Prozent stimmen“, erklärt Grünwald.

Eine Niederlage können sich die Kreisstädter fast nicht erlauben, sonst drohen sie in die untere Tabellenhälfte abzurutschen und mit dem Abstieg möchte der SV auf keinen Fall etwas zu tun haben. ts