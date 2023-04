SV Miesbach will im Top-Spiel beim ASV Habach den Vorsprung halten

Eine gute Defensivleistung war im Hinspiel der Schlüssel zum Miesbacher 1:0-Erfolg. Im Rückspiel steht auch Torhüter Tobias Magritsch (r.) nach seinem Kurzurlaub wieder zur Verfügung. © Max Kalup

Der SV Miesbach reist zum ASV Habach und will den Abstand auf den Verfolger mindestens halten. SV-Trainer Hans-Werner Grünwald: „An eigene Stärke glauben.“

Miesbach – Am Samstag steigt in der Gruppe A der Kreisliga-Meisterrunde schon so etwas wie ein frühes Endspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga. Der ASV Habach empfängt um 14 Uhr den SV Miesbach zum Duell des Tabellendritten mit dem Spitzenreiter. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams, und wenn es nach SV-Trainer Hans-Werner Grünwald geht, soll das auch nach Schlusspfiff mindestens der Fall sein: „Wichtig ist es, erst einmal hinten gut zu stehen und mindestens einen Punkt mitzunehmen. Wir wollen auf jeden Fall den Punkt vor Habach bleiben.“ Selbst wenn der Lenggrieser SC am Sonntag mit einem Sieg in Ohlstadt die Tabellenführung übernehmen sollte, könnten die Miesbacher damit leben, schließlich hat man das direkte Duell noch in der Hinterhand.

Nach zuletzt zwei Niederlagen soll für die Kreisstädter endlich wieder ein Punktgewinn her. Allerdings sind die Vorzeichen nicht optimal. „Wir hatten während der Woche einige Kranke und Schichtarbeiter“, berichtet Grünwald. Zudem steht hinter dem Einsatz von Abwehrrecke Marinus Veit noch ein Fragezeichen. Für ihn könnte beispielsweise Sebastian Esterl in die Innenverteidigung rücken. Immerhin können die Miesbacher wieder auf die Dienste von Tobias Magritsch und Florian Stoib setzen, die am vergangenen Wochenende im Kurzurlaub waren. Beide werden in Habach in der Startelf stehen. „Habach ist ein harter Brocken, sie haben eine richtige gute Offensive. Wir müssen erst einmal hinten gut stehen, dann sehen wir was möglich ist“, sagt Grünwald.

An das Hinspiel zum Auftakt der Meisterrunde erinnert man sich in Miesbach gerne. Durch einen Treffer von Josef Pötzinger siegte der SV mit 1:0. Bei der jüngsten 1:2-Niederlage in Peißenberg zeigten sich die Miesbacher in der Offensive bereits wieder aktiver und erspielten sich eine ganze Reihe an zwingenden Torchancen. Allerdings mangelte es an der Chancenauswertung, was auch eiskalt bestraft wurde. „Wir müssen mit dem Glauben an die eigene Stärke auflaufen, dann werden wir auch wieder zu unserem Spiel finden“, erläutert der SV-Coach. ts