SV Miesbach will Mini-Chance auf den Relegationsplatz wahren

Der SV Miesbach (in Rot, hier beim 2:5 in Lenggries) will seine letzte Chance wahren. © mayr

Nach sechs Spielen ohne Sieg tritt der SV Miesbach in Ohlstadt an und will die letzte Chance auf den Relegationsplatz wahren.

Miesbach – Die perfekte Ausgangslage in der Kreisliga-Meisterrunde hat der SV Miesbach in den letzten Wochen verspielt. Nach der deutlichen Niederlage vor einer Woche in Lenggries wurde der Aufstieg bei den Kreisstädtern offiziell abgehakt.

Doch eine kleine Chance haben die Miesbacher noch: Der SV liegt in Lauerstellung auf Tabellenplatz vier, jeweils einen Punkt hinter Lenggries und Peißenberg. Just diese beiden Teams duellieren sich am Wochenende im Parallelspiel. Bei einem Sieg in Ohlstadt könnten die Miesbacher also an einem der Konkurrenten vorbeiziehen und hätten am letzten Spieltag eine Minimal-Chance, auf den Relegationsplatz vorzustoßen. Als Meister und Direkt-Aufsteiger steht bereits der ASV Habach fest.

Nach zuletzt sechs sieglosen Spielen in Folge (zwei Unentschieden, vier Niederlagen), geht es für die Miesbacher aber erst einmal darum, wieder zu ihrem Spiel zu finden und sich in Ohlstadt stabiler zur präsentieren als zuletzt in Lenggries. Zehn Gegentore kassierte der SV in den letzten drei Begegnungen, das ist schlichtweg zu viel für den Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Am Sonntag um 14 Uhr sind die Kreisstädter nun in Ohlstadt zu Gast und haben dort, unabhängig von der Tabellensituation und der jüngsten Negativserie, etwas gutzumachen. Die 0:2-Niederlage auf dem heimischen Kunstrasen leitete die Schwächephase ein, in der die Miesbacher aktuell feststecken.

Die Ohlstädter haben die gleiche Ausgangslage wie der SV und müssen nach der Heimniederlage gegen Hausham am letzten Wochenende auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen, wollen sie noch einmal in den Kampf um Rang zwei eingreifen.

„Wir brauchen momentan nicht nach oben schauen, sondern sind gut beraten, erst einmal selbst wieder Fußball zu spielen“, erklärt Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wir müssen uns jetzt auf die Basics besinnen. So, wie wir in der zweiten Halbzeit in Lenggries aufgetreten sind, brauchen wir jedenfalls nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenten zu schauen.“

Personell hat sich bei den Kreisstädtern im Vergleich zur letzten Partie nicht viel getan. Josef Pötzinger wird wohl wegen Rippenproblemen ausfallen, dafür könnte Rückkehrer Jonas Matschiner gleich wieder in die Startelf rücken. „Wir haben mit Ohlstadt noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen“, sagt Hans-Werner Grünwald. „Sie werden sicher wieder mit Wucht kommen. Ohlstadt hat eine gute Mannschaft mit zwei starken Stürmern und ist bei Freistößen und Ecken gefährlich. Deshalb gilt es, unnötige Standardsituationen zu vermeiden.“

Die Miesbacher sind also gefordert, erst einmal ihre Hausaufgaben zu machen, dann könnte der letzte Strohhalm am kommenden Wochenende im abschließenden Spiel gegen Peißenberg vielleicht immer noch greifbar sein. Da die Ausgangslage aber beim SV Ohlstadt exakt die gleiche ist, darf man ein spannendes Duell der beiden Enttäuschten erwarten.