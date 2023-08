SV Miesbach will mit einem Dreier im Gepäck aufs Waldfest

Teilen

Will oben angreifen: SV-Miesbach-Trainer Hans-Werner Grünwald. © CS

Der SV Miesbach empfängt zum Saisonauftakt den Lenggrieser SC. Beide Teams haben Aufstiegsambitionen.

Miesbach – Mit einem Spitzenspiel beginnt die neue Saison für den SV Miesbach. Am Samstag um 14 Uhr empfangen die Kreisstädter den Lenggrieser SC, wie der SV ein Kandidat für die Meisterrunde. Das folgende Programm ist nicht unbedingt einfacher: Am zweiten Spieltag wartet der MTV Berg, Absteiger aus der Bezirksliga. Umso wichtiger ist es für den SV, gut aus den Startlöchern zu kommen. Die letzte Woche der Vorbereitung verlief optimal: Coach Hans-Werner Grünwald konnte beim Abschlusstraining auf knapp 30 Spieler zurückgreifen und hat wieder mehr personelle Alternativen. „Bis auf die Langzeitverletzten sind wir komplett. Alle sind heiß darauf, dass es jetzt endlich wieder losgeht“, berichtet Grünwald. Die Gäste aus Lenggries reisen mit einer neu formierten Truppe an. Drei Spieler haben die Isarwinkler in Richtung Holzkirchen verlassen, vor allem Offensivkraft Jakob Gerg dürfte dem LSC fehlen. Zudem bilden Stefan Schubert und Co-Trainerin Caroline Rieger ein neues Trainer-Duo, das in die Fußstapfen von Stefan Simon tritt.

„Neue Trainer bringen immer neue Ideen mit. Die Abgänge tun sicher weh, aber Lenggries hat eine starke Jugend, die höherklassig spielt“, weiß Grünwald. „Lenggries ist sicher auch heuer wieder ein Kandidat für die ersten drei Plätze.“ In die Aufstiegsrunde wollen auch die Miesbacher. Dafür ist ein Heimsieg zum Start wichtig. „Wir wollen unbedingt den ersten Dreier holen und diesen dann gemeinsam am Waldfest feiern“, meint der Coach. Entscheidend wird, wie gut die Offensive um Josef Sontheim und die beiden Zugänge Sean Erten und Maxi Wiedmann funktioniert. „Wir wollen nach vorne spielen, unsere offensive Klasse zeigen und das Spiel in die Hand nehmen“, fordert Grünwald.

Der Kader für 2023/24

Tor: T. Magritsch, N. Janßen, B. Probst, D. Mair; Abwehr: C. Altenburg, D. Magritsch, F. Pindado, N. Städter, M. Veit, T. Veit, S. Heisinger, L. Bauer, M. Probst; Mittelfeld: D. Baumann, S. Erten, S. Feicht, J. Matschiner, G.-L. Morena, R. Mündl, J. Pötzinger, F. Stoib, F. Voit, B. Kram, R. Ulu; Angriff: J. Schwarzenbach, T. Ulu, J. Sontheim, M. Wiedmann, S. Aykir;