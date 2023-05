Wettbewerbsverzerrung ausgeschlossen

Keine Geschenke an Peißenberg: Der SV Miesbach (in Rot) will wie beim 1:2 im Hinspiel dagegenhalten. © oliver rabuser

Für den SV Miesbach geht es um nichts mehr, Gegner Peißenberg spielt noch um die Relegation. Die SV-Kicker wollen sich keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen.

Miesbach – Trotz einer starken Vorrunde und einem perfekten Start in die Kreisliga-Meisterrunde Gruppe A geht es für die Kicker des SV Miesbach beim letzten Heimspiel am Samstag um 15 Uhr gegen den TSV Peißenberg um nichts mehr. Durch eine mehrwöchige Negativ-Serie ohne Sieg haben die Kreisstädter keine Chance mehr auf einen der beiden Aufstiegsplätze.

Dennoch geht der SV nicht ohne Ziel ins letzte Heimspiel vor der Sommerpause. Trainer Hans-Werner Grünwald erklärt: „Wir wollen uns mit einer guten Leistung von unseren Zuschauern verabschieden und unseren beiden Abgängen einen guten Abschied bereiten“. Peter Bischof muss seine Fußballschuhe aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen, Markus Weinbacher beendet seine Karriere aus Altersgründen, wird dem SV aber im Nachwuchsbereich erhalten bleiben. „Wir verlieren zwei Spieler, die sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Das müssen wir in der neuen Saison erst einmal kompensieren“, sagt Grünwald.

Die Gäste aus Peißenberg können mit einem Punktgewinn an der Schlierach die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation perfekt machen. „Daher erwarten wir einen defensiv eingestellten Gegner“, erläutert Grünwald. „Sie machen aus wenig sehr viel und sind bei Standardsituationen sehr gefährlich. Es ist eine gut eingespielte Mannschaft, die nicht umsonst auf Platz zwei steht. Wir wollen dennoch nach vorne spielen und den Zuschauern noch einmal ein gutes Spiel bieten.“

Beim Hinspiel kassierten die Miesbacher zwei Gegentore nach Standardsituationen und mussten sich am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Auch dafür ist nun noch Revanche angesagt. Personell sieht es bei den Hausherren immer noch nicht gut aus. Marinus Veit, Josef Pötzinger und Fernando Pindado fallen neben den Langzeitverletzten aus.

„Wir wollen uns auf keinen Fall etwas vorwerfen lassen und werden keine Wettbewerbsverzerrung betreiben“, verspricht Grünwald noch einmal vollen Einsatz seines Teams. Im Anschluss an die Partie haben die Spieler für die Zuschauer und alle Gäste noch einen Gaudi-Wettkampf geplant, mehr soll im Vorfeld aber nicht verraten werden.