SV Miesbach will „wieder Spaß am Fußball haben“

Heimspiel gegen Rot-Weiß Bad Tölz

Von Thomas Spiesl

Der SV Miesbach empfängt Rot-Weiß Bad Tölz und will wichtige Punkte für die Quali zur Aufstiegsrunde sammeln.

Miesbach – Der SV Miesbach kann am Wochenende die Hinrunde aus eigener Kraft auf den Aufstiegsrunden-Plätzen beenden. Dafür bedarf es jedoch eines Heimsiegs gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr auf der SV-Anlage.

„Tölz hat eigentlich eine gute Mannschaft und sie sind letzte Saison souverän Meister in der Kreisklasse geworden. Aber sie hatten in der Vorrunde bisher Verletzungspech“, weiß SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Wir müssen an die Leistung des Spiels in Lenggries anknüpfen. Wenn die Mannschaft wieder die gleiche Lauf- und Kampfbereitschaft zeigt und alle weiterhin Spaß am Fußball haben, dann bin ich im Hinblick auf die drei Punkte optimistisch.“

Personell muss Grünwald erneut umstellen. Michael Probst fällt aufgrund eines Bänderrisses für den Rest der Vorrunde aus, Daniel Magritsch weilt im Urlaub. Dafür kehren mit Christian Altenburg und Niki Städter zwei Defensivspieler zurück. „Wir können uns den dritten Platz aus eigener Kraft zurückholen und hätten mit 15 Punkten eine gute Vorrunde gespielt. Dort oben lässt keiner locker, deshalb können wir uns keinen Ausrutscher leisten“, erklärt Grünwald.

Schüsse aus der zweiten Reihe ein probates Mittel

Die Miesbacher erwarten einen eher defensiv eingestellten Gegner und wollen deshalb von Beginn an selbst die Initiative ergreifen. „Wir müssen das Spiel machen und den Gegner zu Fehlern zwingen“, erläutert Grünwald. Um die Defensive der Isarwinkler zur überwinden, sieht er auch in Schüssen aus der zweiten Reihe ein probates Mittel. „Ich hoffe, dass sich auch Spieler wie Robert Mündl oder Jonas Matschiner mal mit einem Tor für ihre guten Leistungen belohnen“, sagt Grünwald.

Auf sicherlich tiefem Untergrund gilt es für die Miesbacher den Kampf anzunehmen und dann die spielerischen Vorteile in Treffer umzumünzen. Das Ziel sind, wie immer vor heimischer Kulisse, drei Punkte. ts