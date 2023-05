Parsberg feiert Klassenerhalt - SG Tegernseer Tal steigt ab - SC Wall verliert deutlich

Teilen

Türk Spor (in Rot) siegte 4:0 gegen Parsberg. Foto: tp © tp

In der Meisterrunde muss sich Wall aus dem Aufstiegsrennen wohl verabschieden, Fischbachau ist weiter im Geschäft. Die SG Tegernseer Tal muss nun mit der B-Klasse planen. Den Klassenerhalt feiert Parsberg.

■ Meisterrunde G

FC Real Kreuth II – SV Miesabch II 3:3 (1:2)

Tore: 0:1 Morena (18.), 0:2 Voit (20.), 1:2 Eilers (24.), 2:2 Maurer (63.), 2:3 Probst (66.), 3:3 Schmid (72.). Gelb-Rot: Sandra (FC/81.).

Je drei Treffer sind beim 3:3-Unentschieden des FC Real Kreuth und des SV Miesbach gelungen. Der SV ging mit einem Doppelschlag voran. „Die Jungs haben Gas gegeben“, sagt SV-Trainer Christian Pralas. FC-Coach Franz Breunig ärgert sich über gelb-rot „in unserer stärksten Phase“.

SV Sachsenkam – SC Wall 7:2 (5:0)

Tore: 1:0 Kappelsberger (5.), 2:0 Kronwitter (9.), 3:0 Kröll (17.), 4:0 K. Haberl (21.), 5:0 K. Haberl (41.), 6:0 Kronwitter (62.), 6:1 Meßmer (80.), 6:2 Harraßer (85.), 7:2 P. Haberl (87.).

Der SC Wall hat im Spiel beim SV Sachsenkammit 2:7 verloren. „Der Gegner war einfach stärker“, sagt SC-Coach Michael Niederlöhner. Zum Seitenwechsel führten die Hausherren mit 5:0. „Wir kamen nicht in die Zweikämpfe“, hadert Niederlöhner. Trotz Ehrentreffern in der zweiten Hälfte blieb das Ergebnis deutlich. Der SC Wall hat wohl nur wenige Chancen auf die Relegation.

SG Gaißach/Wackersberg – SF Fischbachau 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Bucher (30.).

Die Sportfreunde haben sich mit 1:0 gegen die SG Gaißach/Wackersberg durchgesetzt. „Unterm Strich ein etwas glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg“, sagt Trainer Thomas Gschwendtner. Anton Bucher nutzte die Vorbereitung von Severin Kaffl. „Mit Glück und Geschick haben wir das 1:0 verteidigt“, sagt Gschwendtner zur zweiten Hälfte. Die Sportfreunde gehen punktgleich mit Sachsenkam in die letzten Spiele.

■ Abstiegsrunde S

DJK Darching II – Genclikspor Tölz 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Verep (14.), 1:1 WIesgigl (53.), 2:1 Poppe (61.), 2.2 Tokmak (75.).

Der DJK Darching II hilft der Punkt beim 2:2 gegen Genclikspor Tölz – die Reserve verlässt damit den letzten Platz. „Das war ein sehr hitziges Spiel“, sagt DJK-Trainer Andreas Hallmannsecker. Nach dem 0:1-Halbzeitrückstand drehten die Hausherren die Partie, ehe sie sich mit 2:2 zufriedengeben mussten. Die Entscheidung über einen Klassenerhalt fällt wohl erst am letzten Tag; die DJK trifft am Sonntag (13.15 Uhr) auf den BCF Wolfratshausen II.

■ Abstiegsrunde Gruppe T

Waakirchen/Schaftlach – TSV Wolfratshaus. 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Nickisch (25.), 1:1 Wienhold (45.), 2:1 Giglberger (46.), 2:2 Sterciuc (52.). Rot: Sharifi (TSV/32./Tätlichkeit).

Die SG Waakirchen/Schaftlach erspielte gegen den TSV Wolfratshausen ein Remis. „Das 2:2 ist ein bisschen schade, weil Wolfratshausen nur zwei Torchancen hatte“, erzählt Trainer Vincent Lechner. Die 1:0-Führung der SG durch Martin Nickisch wurde mit dem Halbzeitpfiff egalisiert. Direkt nach Wiederanpfiff sorgte Sebastian Giglberger für die erneute Führung, doch auch diese brachten die Gastgeber nicht über die Zeit. Lechner: „Wir haben die Überzahl nicht immer clever ausgespielt.“

Türk Spor Hausham – SV Parsberg 4:0 (3:0)

Tore: 1:0 Stuck (2.), 2:0 Hornung (13.), 3:0 Borysov (30.), 4:0 Özdemir (70.).

„Wir standen in allen Positionen sehr kompakt und haben unserem Gegner kaum Chancen ermöglicht“, sagt Türk-Spor-Vorstand Tamer Yigit. Parsberg hingegen kann sich nach der deutlichen Niederlage trotzdem freuen: Weil der TSV Sauerlach II verloren hat, ist der Klassenerhalt fix.

■ Abstiegsrunde U

Lenggrieser SC II – SG Tegernseer Tal 7:4 (4:2)

Tore: 1:0 K. Demmel (3.), 1:1 Mittermaier (11.), 2:1 Filiz (13.), 3:1 M. Demmel (29.), 4:1 K. Demmel (33.), 4:2 Nisavic (37.), 5:2 K. Demmel (59.), 6:2 M. Demmel (66.), 6:3 Hagn (73./FE), 6:4 Oliv (83.), 7:4 Knill (88.).

Die SG Tegernseer Tal hat ihre letzte Chance gegen den Lenggrieser SC II verpasst – damit ist der Abstieg in die B-Klasse besiegelt. Die Mini-Restchance ist mit Wörnsmühls Sieg gegen Schliersee vom Tisch. „Unser Spiel war gar nicht so schlecht“, sagt SG-Coach Rohnbogner. „Aber sieben Gegentore sind zu viel, wenn du siegen willst.“

TSV Schliersee – SC Wörnsmühl 0:3 (0:3)

Tore: 0:1 J. Fichtner (8.), 0:2 M. Fichtner (26.), 0:3 Schneider (41.).

„Heute hat man von der ersten Minuten an gesehen, dass Wörnsmühl gewinnen wollte“, findet SC-Trainer Klaus Wörndl. „Wir waren bissig und präsent in den Zweikämpfen.“ Das spricht Schliersees Abteilungsleiter Patrick Quinz seiner Mannschaft ab: „Wir waren immer zu spät und immer zu langsam. Wörnsmühls 3:0 geht voll in Ordnung.“ Schon vor dem Seitenwechsel machten die Wörnsmühler alles klar. Johannes und Matthias Fichtner sowie Alexander Schneider sorgten für die drei Tore. „Insgesamt bewertet ist das 3:0 noch schmeichelhaft für Schliersee“, findet Wörndl. „Ich bin mit meinem Team absolut zufrieden sein.“ (emi)