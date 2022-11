Keine Punkte für den SV: Parsberg unterliegt gegen Bichl/Penzberg

Teilen

Dieses Laufduell entschied Parsbergs Sabrina Wohlfahrt (M.) gegen die spätere Torschützin Lisa Theuerkorn für sich. © cs

Die Fußball-Frauen des SV Parsberg haben sich am vergangenen Wochenende in der Kreisklasse 2 der Spielgemeinschaft Bichl/Penzberg mit einem 0:3 geschlagen geben müssen.

Landkreis Miesbach – Sie stehen damit unverändert auf dem letzten Tabellenplatz. Wegen Personalmangels gar nicht erst antreten konnten derweil die Kickerinnen der SG Otterfing/Holzkirchen in der Bezirksliga 1.

Die Partie bei der SG Fridolfing/Laufen wird nun mit X:0 für die Gastgeberinnen gewertet.

Lange Zeit offen gestalten konnten die Frauen des SV Parsberg ihr Heimspiel gegen die SG Bichl/Penzberg. Die Gäste gingen zwar kurz vor der Pause in Führung. Bis zur Schlussphase der Begegnung stand es aber 0:1 und die Parsbergerinnen hatten durchaus Möglichkeiten auf den Ausgleich. Allerdings fehlte ein wenig das Glück im Abschluss, sodass die Gäste durch einen Doppelpack in der 80. und 83. Minute den Sack zumachten und alle drei Punkte mit in den Nachbar-Landkreis nahmen.

„Trotz vieler Ausfälle haben wir kein schlechtes Spiel gemacht“, berichtete SV-Trainer Robert Blöchinger. „Wir sind durch einen Sonntagsschuss in Rückstand geraten, haben dann noch einmal alles versucht, konnten aber ohne unsere beiden Stürmerinnen Andrea Kellermann und Annika Kreidl-Kinshofer kein Tor schießen“, so Blöchinger. (ts)

SV Parsberg – SG Bichl/Penzb. 0:3 (0:1) 0:1

Tore: Theuerkorn (37.), 0:2 Theuerkorn (80.), 0:3 Theuerkorn (83.)