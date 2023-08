A-Kl. 12/13/14 kompakt: Fischbachau verpatzt Saisonstart gegen Parsberg – Weyarn verspielt Dreier

Thomas Gschwendtner ist Trainer der SF Fischbachau.

Parsberg überrascht mit Erfolg gegen ersatzgeschwächte Fischbachau. SV schlägt Sportfreunde mit 1:0 – Schliersee nach zweitem Sieg Tabellenführer.

Landkreis – In der A-Klasse hat der SV Parsberg einen Überraschungssieg gegen die SF Fischbachau eingefahren. Der TSV Schliersee holte sich im zweiten Spiel den zweiten Dreier. Die Partie des TSV Hartpenning gegen den SC Wall war zu Redaktionsschluss noch nicht beendet.

A-Klasse Gruppe 12: SV Arget – TSV Weyarn 2:2 (0:1)

Ein einseitiges Spiel bekamen die Zuschauer in Arget zu sehen. Die Gäste hatten die Partie von Anfang an im Griff. Allerdings machte der TSV Weyarn zu wenig aus seinen Chancen und führte zum Seitenwechsel durch einen Treffer von Yanik Molitor nur mit 1:0. Auch im zweiten Durchgang waren die Gäste klar spielbestimmend, Christian Wacker legte nach einem starken Spielzug das 2:0 nach.

Wie aus dem Nichts fiel dann nach einer Unstimmigkeit das 1:2 – und dann durch einen abgefälschten Schlag aus gut 20 Metern das 2:2. „Das waren zwei verschenkte Punkte, wir haben nach dem Gegentor völlig den Zugriff verloren“, ärgert sich Christian Wacker, Torschütze und TSV-Abteilungsleiter. In der Schlussphase hatten beide Seiten noch je eine Großchance auf den Sieg vergeben, doch es blieb beim 2:2-Unentschieden.

Tore: 0:1 Molitor (20.), 0:2 Wacker (65.), 1:2 Roth (66.), 2:2 Kirchner (77.).

TSV Irschenberg – Egling/Straßlach 0:1 (0:1)

In einer weitgehend ausgeglichenen, aber schwachen Begegnung musste sich der TSV Irschenberg den Sportfreunden Egling mit 0:1 geschlagen geben. Chancen waren bei heißen Temperaturen auf beiden Seiten Mangelware. Die Hausherren ließen ihre wenigen Chancen liegen, und so blieb am Ende auch die Schlussoffensive der TSV-Kicker erfolglos.

Egling übernahm mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel die Tabellenführung. Das Tor des Tages für die Gäste erzielte Tobias Beierbeck mit einem sehenswerten Freistoß aus 30 Metern genau in den Winkel.

Tor: 0:1 T. Beierbeck (37.)

A-Klasse Gruppe 13: Waakirchen/Schaftlach – SG Tegernseer Tal 1:3 (1:1)

Jakob Möhwald war der Mann des Tages beim Tal-Derby zwischen der SG Waakirchen/Schaftlach und der SG Tegernseer Tal. Mit zwei sehenswerten Treffern bescherte er den Gästen einen 3:1-Auswärtssieg. Im ersten Durchgang waren die Hausherren durch ein Tor von Martin Thrainer in Führung gegangen. Mit dem Pausenpfiff glich Lorenzo Fancelli für die Gäste aus. In der Schlussphase machte Möhwald mit seinem Doppelpack den Fehlstart der Hausherren und den ersten Dreier für die Gäste in dieser Saison perfekt.

„Die erste Halbzeit war ausgeglichen, nach der Pause haben wir das Spiel klar dominiert, aber uns fehlt einfach ein Stürmer, der die Tore macht“, ärgerte sich Coach Sebastian Giglberger. Gäste-Trainer Andreas Rohnbogner meinte: „Wir haben in der zweiten Halbzeit kämpferisch stark dagegengehalten und unsere Chancen effektiv genutzt. Daher geht der Sieg für mich in Ordnung.“ Für Giglberger wäre hingegen „ein Unentschieden gerecht gewesen“.

Tore: 1:0 Thrainer (7.), 1:1 Fancelli (45.), 1:2 Möhwald (75.), 1:3 Möhwald (85.).

Genclispor Bad Tölz – FC Real Kreuth II 4:1 (1:1)

Ein schier endloses Spiel mit langer Nachspielzeit hat die Reserve des FC Real Kreuth gegen Genclikspor Tölz verloren. Grund für die Verzögerungen laut Kreuths neuem Trainer Michael Zieringer: „Andauernd lagen die Tölzer Spieler. Andauernd musste der Betreuer rein, da die Verletzungen so schlimm waren, aber mit kaltem Wasser ist der gefühlt offene Bruch schnell wieder verheilt gewesen.“

Dennoch sucht Zieringer die Schuld für die Pleite bei der eigenen Mannschaft. Nach der frühen Führung durch Ludwig Hofbauer habe sie aufgehört, Fußball zu spielen. „Chancen waren genug da. Zweimal Latte, dreimal Eins-gegen-eins gegen den Torwart nicht gemacht, und dann verlierst du 1:4“, ärgert sich Zieringer. „So ein Spiel darfst du nicht verlieren.“

Tore: 0:1 Hofbauer (4.), 1:1 Arslan (29.), 2:1 Tokmak (60.), 3:1 Dogan (90.+3), 4:1 Atug (90.+5).

A-Klasse Gruppe 14: SC Wörnsmühl – Türkspor Hausham 3:1 (1:0)

Einen „am Ende verdienten Heimsieg“ sah Wörnsmühls SC-Coach Marcus Huber beim Spiel gegen Türkspor Hausham. „Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Chancen liegen gelassen und Türkspor so im Spiel gehalten.“ Durch einen Treffer von Matthias Fichtner führten die Hausherren zur Pause mit 1:0. Doch es kam nach zahlreichen ausgelassenen Möglichkeiten so, wie es kommen musste: Kerim Aydin nutzte ein Missverständnis in der SC-Defensive zum Ausgleich.

Durch zwei weitere Treffer, einer davon fiel per Elfmeter, machte Fichtner nicht nur seinen Hattrick, sondern auch den 3:1-Heimsieg fix. „Es war ein hart umkämpftes Spiel. Nach dem Ausgleich hatten wir für zehn Minuten den Zugriff verloren“, sagte Huber. Trotz der Niederlage war Türkspor-Vorstand Tamer Yigit mit der Leistung seines Teams nicht unzufrieden: „Die Anfangsphase haben wir verschlafen, dann sind wir durch unser Pressing zum Ausgleich gekommen. Bis zur Verletzung von Kapitän Marik Stettinger haben wir gut mitgespielt, dann sind wir eingebrochen. Die Leistung war aber trotz zahlreicher Ausfälle in Ordnung.“

Tore: 1:0 M. Fichtner (6.), 1:1 Aydin (50.), 2:1 M. Fichtner (72./HE), 3:1 M. Fichtner (88.).

SV Parsberg – SF Fischbachau 1:0 (0:0)

Der SV Parsberg hat sich überraschend gegen die SF Fischbachau durchgesetzt. Dabei reichte den Hausherren ein Tor in der 88. Minute für den ersten Dreier der Saison. Vor einer Woche hatte es gegen Türk Spor Hausham den deftigen Fehlstart gegeben (0:8). „Das war ein relativ ausgeglichenes Spiel, bei dem sich der Großteil im Mittelfeld abspielte“, erklärt Parsbergs Abteilungsleiter und Spieler Sebastian Hart. Der Treffer durch Peter Harzer sei „schön herausgespielt“ gewesen.

In Fischbachau hatte die Terminfindung im Vorfeld für Unmut gesorgt, denn eigentlich wollten die Sportfreunde die Partie verlegen. „Ein Spieler heiratete an diesem Wochenende in Rumänien, da waren viele Spieler natürlich mit dabei“, berichtet Trainer Thomas Gschwendtner. Doch Parsberg konnte das Spiel nicht verlegen, sodass die Fischbachau stark ersatzgeschwächt antraten. Nachdem die SF am ersten Spieltag spielfrei waren und nun gegen Parsberg verloren, geht der Kampf um die Aufstiegsrunde mit dem Derby gegen Wörnsmühl richtig los.

Tore: 1:0 Harzer (88.).

TSV Schliersee – FC Deisenhofen IV 3:0 (2:0)

Der TSV Schliersee hat Spielertrainer Sebastian Fischer das schönste Geburtstagsgeschenk gemacht. Gegen den Deisenhofen IV siegte der Tabellenführer 3:0. „Das war eine souveräne Leistung“, schwärmt Fischer, der von einem verdienten Sieg spricht. Die Nachspielzeit des ersten Durchgangs verlief besonders ertragreich für die Hausherren. Sebastian Hallweger und Klaus Priller trafen per Doppelschlag binnen einer Minute zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel setzte Torjäger Korbinian Jähne mit dem 3:0 noch einen drauf. (ts/emi)

Tore: 1:0 Hallweger (45.+2), 2:0 (45.+3) Priller, 3:0 Jähne (84.).