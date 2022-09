SV verteidigt sich zum Sieg: Miesbach gewinnt gegen FC Real Kreuth

Gefährlich war beim FC Real Kreuth vor allem Moritz Mack (l.), doch die Miesbacher Defensive um torhüter Tobias Magritsch wusste ihn stets rechtzeitig zu stoppen. © Thomas Plettenberg

Glanzlos, aber wichtig: Der SV Miesbach setzt sich im Landkreis-Duell mit 2:0 gegen den FC Real Kreuth durch.

Miesbach – Einen glanzlosen, aber wichtigen 2:0-Heimsieg feierte der SV Miesbach in der Kreisliga 1 gegen den FC Real Kreuth. In einer ausgeglichenen Partie, in der die Kreuther mehr Ballbesitz verbuchen konnten, zahlte sich die starke Defensivarbeit der Hausherren aus. Matchwinner war Josef Sontheim, der mit seinem Doppelpack das Spiel im Alleingang entschied.

Die erste gute Möglichkeit hatten allerdings die Gäste. Nach drei Minuten verfehlte der Schuss von Moritz Mack aus sieben Metern das SV-Gehäuse. Nach einer Viertelstunde parierte Kreuths Keeper Louis Sachau bei einem Freistoß von Markus Weinbacher stark. Nach 25 Minuten fiel das 1:0. Die Miesbacher wehrten einen Freistoß der Gäste ab und konterten dann mustergültig. Florian Stoib startete auf der rechten Außenbahn, schlug einen Diagonalball auf Sontheim, der einen Sprint über das halbe Spielfeld hinlegte und Sachau im Eins-gegen-Eins keine Abwehrchance ließ. Kurz vor der Halbzeit strich ein Fernschuss von Fernando Pindado noch knapp am Kreuther Kasten vorbei.

Im zweiten Durchgang stellten die Gäste um auf Dreierkette und brachten einen zusätzlichen Stürmer aufs Feld. Wirklich zwingend wurden die Königlichen aber nicht. „Wir hatten mehr Ballbesitz, sind aber kaum in die Gefahrenzone gekommen. Es war fast immer am Sechzehner Schluss“, berichtete FC-Trainer Tobias Schnitzenbaumer. „Wir hatten zwar streckenweise etwas wenig Entlastung, sind aber hinten super gestanden“, lobte SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Miesbach setzt sich in Spitzengruppe fest

So waren Chancen erst einmal auf beiden Seiten Mangelware, bis in der 72. Minute die Vorentscheidung fiel. Nach einem Steilpass von Jonas Matschiner rutschte Kreuths Andreas Götschl der Ball durch und Sontheim stellte mit seinem nächsten Alleingang auf 2:0. Kreuth versuchte zwar noch einmal anzugreifen, wirklich eingreifen musste SV-Keeper Tobias Magritsch aber nur einmal in der Nachspielzeit, nach einem Schuss von Mack. Zuvor hatte es der eingewechselte Peter Bischof für die Miesbacher versäumt alles klarzumachen, als er bei einem Solo an Sachau scheiterte. So blieb es beim 2:0 für die Kreisstädter, die damit ihren Platz in der Spitzengruppe der Kreisliga-Tabelle weiter absicherten, während sich die Kreuther wohl auf die Abstiegsrunde vorbereiten müssen.

„Insgesamt war der Sieg verdient. Wir haben super verteidigt und Kreuth hatte keine hundertprozentige Torchance. Der Sieg war nie wirklich in Gefahr“, resümierte Grünwald. „Wir waren zwar feldüberlegen, aber am Strafraum nicht kreativ genug und es ist uns nichts rausgegangen. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, aber in den entscheidenden Szenen hat uns auch das nötige Quäntchen Glück gefehlt“, sagte Schnitzenbaumer.

SV Miesbach – FC Real Kreuth 2:0 (1:0)

SV Miesbach: T. Magritsch - Ma. Veit, To. Veit, D. Magritsch (46. Probst), Pindado - Matschiner, Pötzinger, Stoib (89. Städter), Mündl (71. Bischof) - Weinbacher (46. Voit), Sontheim.

FC Real Kreuth: Sachau - S. Mayr, Egger, Schmid, Götschl - T. Frank, Chraloglu, Kölbl (46. L. Frank), Höß (63. Schober) - Schröter, Mack.

Tore: 1:0/2:0 Sontheim (25./72.).

Gelbe Karten: D. Magritsch, Mündl, Pindado, Bischof, Pötzinger, Voit - Götschl, Schmid, Chraloglu.

Zeitstrafe: Egger (34./Kreuth). Schiedsrichter: Alois Holzheu.

Zuschauer: 170.