SV Wall empfängt Parsberg und spendet mit Föching an Ukraine

Für die Ukraine haben der SC Wall und die SF Föching am Rande ihres Duells am vergangenen Wochenende gespendet. Die Teams übergaben einen gemeinsamen Betrag von 500 Euro an die Egidius-Braun-Stiftung des Deutschen Fußball-Bunds, die sich seit 2001 für Hilfsprojekte in der Ukraine einsetzt. Die SF erhöhten den Betrag durch einen Großteil der Einnahmen aus Getränkeverkauf und Eintritt. Den symbolischen Scheck zeigen (v.l.) SC-Trainer Bobby Bernöcker, Walls Kapitän Toni Bernöcker, Föchings Kapitän Florian Eck und SF-Coach Andreas Theofilidis. © Christian Selbherr

Der SC Wall sorgt aktuell auf- und abseits des Rasens für Nachrichten: mit einer gemeinsamen Spende mit den SF Föching für die Ukraine sowie dem Widersehen im Ex-Coach Bernd Bleinroth vom SV Parsberg.

Wall – In der A-Klasse 3 scheint das Rennen um den Klassenerhalt nach dem vergangenen Wochenende vermeintlich entschieden. Denn die SF Föching haben gegen den SC Wall deutlich verloren und liegen sieben Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz. Doch dass der Schein trügt, darin sind sich die Verantwortlichen in Wall und beim SV Parsberg einig. Die beiden Vereine treffen am Sonntag ab 15 Uhr in Wall aufeinander.

„Die Abstiegssorgen sind noch nicht weg, neun Punkte Vorsprung können täuschen“, warnt Walls Trainer Sepp Bernöcker, der auf seinen Vorgänger Bernd Bleinroth trifft. Bleinroth ist nach einer erfolgreichen Zeit in Wall mittlerweile Übungsleiter beim SV Parsberg. „Ich freue mich auf das Wiedersehen mit unserem langjährigen Coach“, sagt Bernöcker, der ein paar Spieler hat, die nach einer Corona-Infektion noch nicht wieder ganz fit sind.

Ähnlich sieht es beim SV Parsberg aus, der vergangene Woche 0:4 gegen den SV Arget verloren hat. Dort kehren vier Schlüsselspieler zurück in den Kader: Alexander Zbytek, Stefan Schwarzkopf und Florian Möckl sowie Anian Kalb (nach Sperre). Und auch in Parsberg sieht man sich noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt. „Erstens traue ich Föching schon noch die eine oder andere Überraschung zu und zweitens spielen wir nicht in der Liga, um Vorletzter zu werden“, sagt Abteilungsleiter Michael Ohneberg. Seine Devise: „Wir fahren zum Derby, um unbedingt was mitzunehmen.“ emi