SV Warngau schlägt Krün – Klassenerhalt rückt näher

Gekonnte Torschüsse: Der SV Warngau (in Grün) nutze seine Chancen gegen den SV Krün. Foto: Steffen Gerber © Steffen Gerber

Mit einem deutlichen 4:1-Heimsieg hat der SV Warngau am Dienstagabend einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Warngau – Durch den Sieg über den SV Krün im Nachholspiel konnten die Warngauer ihren Vorsprung auf die Abstiegszone in der Kreisklassen-Abstiegsrunde H vier Spieltage vor Schluss auf fünf Zähler ausbauen. Warngau begann stark und verwertete seine ersten beiden Torchancen. Benedikt Gerr und Georg Schönauer sorgten mit ihren Toren für eine 2:0-Führung nach nur acht Minuten. Wiederum Schönauer legte wenig später das Tor zum 3:0-Pausenstand nach. Gerr sorgte mit dem 4:0 nach einer Stunde für die endgültige Entscheidung, ehe Krün, das zu keinem Zeitpunkt aufsteckte und immer weiter kämpfte, noch zum Ehrentreffer kam.

SV-Trainer Daniel Mayer: „Hatten das Spiel über 90 Minuten in Griff“

„Wir haben trotz einiger Ausfälle richtig gut gespielt. Das war spielerisch stark von der Mannschaft“, findet SV-Trainer Daniel Mayer. „Wir hatten das Spiel über 90 Minuten in Griff, und der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Es war eine kompakte und starke Mannschaftsleistung. Der Sieg bringt uns wieder etwas näher in Richtung Klassenerhalt.“

Mit einem weiteren Heimsieg am Sonntag gegen den ESV Penzberg könnte sich die Elf vom Flugplatz dann endgültig aller Abstiegssorgen entledigen. (Thomas Spiesl)