Kreisklasse kompakt: Wichtige Siege für Warngau und Weyarn – Klatsche für Bayrischzell

Durchwachsenes Duell: Der TSV Irschenberg (in Weiß) und der FC Rottach-Egern (in Blau) trennten sich 1:1. © STS

Mit einer deutlichen Klatsche im Gepäck ist der SV Bayrischzell aus Höhenrain in der Kreisklassen Abstiegsrunde Gruppe G zurückgekehrt. Der SV unterlag mit 0:5.

Landkreis – Nicht im Einsatz war hingegen die DJK Darching in der Meisterrunde Gruppe B. Das Spiel in Deisenhofen wurde aufgrund einer Hochzeit auf Mittwoch verlegt. Deutlich besser lief das Wochenende für die Landkreis-Teams in der Gruppe H.

Der SV Warngau setzte sich mit einem 4:0-Heimsieg gegen Penzberg von den Abstiegsplätzen ab, der TSV Weyarn feierte gegen Eglfing den ersten Sieg der Rückrunde und gab die Rote Laterne ab. Mit einem 1:1-Unentschieden, das keiner der beiden Mannschaften weiterhilft, trennten sich in der Abstiegsrunde Gruppe G der TSV Irschenberg und der FC Rottach-Egern.

Abstiegsrunde Gruppe G

FSV Höhenrain – SV Bayrischzell 5:0 (2:0)

Nichts zu holen gab es am Samstag in der Abstiegsrunde Gruppe G für den SV Bayrischzell beim Auswärtsspiel in Höhenrain. Die Gäste waren nur mit einem Mini-Kader von zwölf Spielern angereist. Zu allem Überfluss verletzte sich in der Anfangsphase auch noch Lukas Müller und musste mit Verdacht auf Bänderriss vorzeitig vom Feld.

Durch einen Doppelschlag nach einer halben Stunde bogen die Hausherren auf die Siegerstraße ein. Auch nach der Pause war Höhenrain die überlegene Mannschaft und legte noch drei weitere Treffer zum 5:0-Endstand nach. „Nach der Auswechslung sind wir auseinandergebrochen“, resümierte SV-Trainer Wacco Schmid. „Kein Vorwurf an die Mannschaft, uns haben vier Stammspieler gefehlt. Mit dem Kader war nicht mehr drin.“

TSV Irschenberg – FC Rottach-Egern 1:1 (0:0)

Ein durchwachsenes Landkreis-Duell lieferten sich der TSV Irschenberg und der FC Rottach-Egern. Die Gäste verschliefen die Anfangsphase, große Chancen gab es für die Irschenberger aber dennoch kaum. So fielen im ersten Auch im zweiten Abschnitt passierte lange wenig Zwingendes, denn beide Seiten suchten ihr Heil in langen Bällen.

Hektisch wurde es dann in der Schlussphase. Markus Stöckl grätschte den Ball nach einem Freistoß zur Rottacher Führung in die Maschen (89.), doch Irschenberg kam durch ein Eigentor postwendend zum Ausgleich. So trennten sich die Teams am Ende mit einem 1:1-Unentschieden, das keinem wirklich weiterhilft. „Es war kein gutes Spiel von beiden Mannschaften, es gab Höhen und Tiefen, am Ende geht das 1:1 aber in Ordnung“, resümierte Rottachs Coach Bernhard Gruber.

Dem schloss sich TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger an: „Es war ein fades Spiel. Wir hatten ein oder zwei gute Möglichkeiten und haben am Ende den Ausgleich noch erzwungen. Insgesamt hatten wir vielleicht ein kleines Chancenplus, aber alles in allem war das Unentschieden verdient.“ So stehen die TSV-Kicker weiter auf dem Abstiegsplatz, Rottach muss das Nachholspiel am Mittwoch nutzen, um den Relegationsrang zu verlassen.

Abstiegsrunde Gruppe H

TSV Weyarn – ASV Eglfing 1:0 (0:0)

Einen eminent wichtigen Heimsieg feierte der TSV Weyarn am Sonntag gegen Spitzenreiter ASV Eglfing. Für die Gäste ging es um nichts mehr, die Hausherren kämpften und arbeiteten über 90 Minuten. So gab es vor der Pause auf jeder Seite zwei Möglichkeiten, es ging jedoch ohne Tore in die Kabinen.

Nach einer guten Stunde sah dann Weyarns Florian Butzenberger wegen einer Notbremse die Rote Karte. Egling spielte nun auf Sieg, die Hausherren versuchten ebenfalls, auch in Unterzahl nach vorne zu kommen. Der Goldene Treffer fiel eine Minute vor Schluss durch einen 30-Meter-Freistoß von Christian Wacker, der zwischen den Beinen des ASV-Keepers hindurch über die Linie kullerte.

Die Nachspielzeit überstanden die Hausherren ohne große Probleme, feierten somit den ersten Dreier des Jahres und gaben die Rote Laterne an den SV Krün ab. „Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte TSV-Trainer Helmut Schenk. „Das Team hat stark gekämpft und zusammengeholfen. Am Ende hatten wir endlich einmal das Glück des Tüchtigen.“

SV Warngau – ESV Penzberg 4:0 (1:0)

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt hat der SV Warngau beim Heimspiel gegen den ESV Penzberg gemacht. Georg Schönauer brachte die Hausherren kurz vor dem Seitenwechsel nach einer Standardsituation per Kopf in Führung. Diese war nach 45 Minuten sogar etwas glücklich.

Für klare Verhältnisse sorgten dann Benjamin Stadler (2) und Rudi Scheuck durch drei Treffer in der Schlussviertelstunde. Am Ende setzten sich die Warngauer deutlich mit 4:0 durch. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, die Chancen waren verteilt“, sagte Warngaus Andreas Scheuck. „Nach dem Ausgleich hatten wir mehr vom Spiel. In der Schlussphase wurde es dann hektisch und es gab viele Fouls, aber insgesamt geht der Sieg in Ordnung.“ (Thomas Spiesl)