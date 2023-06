Nach überraschendem Aus in Murnau: Teichmann kündigt „sehr gute Saison“ mit Holzkirchen an

Weiß genau, wo er hin will: Sven Teichmann, der schon an den Nachwuchsleistungszentren von Eintracht Braunschweig und der SpVgg Unterhaching gearbeitet hat, leitet erstmals das Training des TuS Holzkirchen. © Andreas Mayr

Sven Teichmann übernimmt beim TuS Holzkirchen. Im Interview erklärt der Trainer, der bereits für die SpVgg Unterhaching gearbeitet, hat seine Ziele.

Holzkirchen – Am Samstag bittet der neue TuS-Coach Sven Teichmann seine Mannen erstmals zum Training. Eine interessante Personalie für die Grün-Weißen, schließlich blickt der ehemalige Zweitliga- und Drittliga-Profi auf eine imposante Spieler-Karriere zurück. Nach der jahrelangen Arbeit an den Nachwuchsleistungszentren von Eintracht Braunschweig und der SpVgg Unterhaching wartet nun das Abenteuer Holzkirchen. Unsere Zeitung sprach mit ihm über die anstehende Saison.

Herr Teichmann, wo erreichen wir Sie denn in der fußballfreien Zeit?

Gerade bin ich bei der Arbeit und sitze im Büro bei einer Versicherungsagentur.

Die fußballfreie Zeit hat für Sie auch bald ein Ende. Am Samstag steht der Trainingsauftakt beim TuS Holzkirchen auf dem Programm. Nehmen Sie uns bitte einmal mit. Welches Gefühl überwiegt bei Ihnen gerade: Anspannung oder Vorfreude?

Ich verspüre definitiv eine absolute Vorfreude auf die neue Aufgabe und habe richtig Lust darauf. Nicht zuletzt, weil ich ja im letzten halben Jahr nichts zu tun hatte.

Ihre letzte Station endete weniger erfreulich. Als Tabellenzweiter der Bezirksliga Süd mit dem TSV Murnau wurden Sie im März entlassen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Naja, es war für mich schon überraschend. Wir waren als Aufsteiger aus der Kreisliga prompt Zweiter und damit ein Aufstiegsaspirant. Zu diesem Zeitpunkt dann entlassen zu werden, ist auch für mich nicht schön. Vor allen Dingen, weil es keinerlei Anzeichen dafür gab. Aber ich möchte nicht mehr zurückblicken. Für mich zählt das Hier und Jetzt und natürlich auch die Zukunft und meine Arbeit mit dem TuS Holzkirchen.

Nun übernehmen Sie also den Landesligisten TuS Holzkirchen. Was waren letztlich für Sie die Gründe, dass sie Sie sich für den Wechsel an die Haidstraße entschieden haben?

Zum einen möchte ich hier ganz klar Thomas Zetterer (Anm. d. Red.: Abteilungsleiter des TuS Holzkirchen) nennen. Wir haben uns mehrmals getroffen und es hat eigentlich sofort gepasst. Eigentlich hatte ich schon etwas anderes, aber ich habe mich dann spontan anders entschieden, als ich gemerkt habe, was hier in Holzkirchen alles möglich ist. Da geht was. Wir haben hier einen tollen sportlichen Leiter, mehrere Leute, die sich um Videoanalysen kümmern und auch die Trainingsbedingungen sind gut. Kurzum: Hier ist alles, was ich brauche.

Die Gespräche liefen ja bereits vor Saisonende, somit dürften Sie auch die dramatische Holzkirchner Saison-Schlussphase miterlebt haben. Was haben Sie aus diesen Partien mitgenommen?

Ich habe bereits vier Spiele gesehen und ich muss schon sagen, dass ich ein wenig überrascht war, wie wenig Struktur in der Mannschaft vorhanden war. Es wurde dann etwas besser, aber trotzdem gab es auch immer in der Schlussphase regelrechte Einbrüche. Das war kein Zufall. Für mich wirkte das Team nicht hundertprozentig fit und gerade hier ist in jedem Fall Luft nach oben. Trotzdem habe ich viele tolle junge Spieler gesehen und ich freue mich, mit ihnen zu arbeiten.

Was muss sich dann Ihrer Meinung nach ändern oder anders gefragt: Wie wollen Sie Fußball spielen lassen?

Oberste Priorität ist, dass wir schnellstmöglich den Ball haben. Wir müssen einen Plan erarbeiten, wie ich gut anlaufe oder aber wie ich vernünftig presse. Es wird sicherlich einiges auf die Jungs zukommen, aber wenn sie es annehmen, werden wir ganz sicher auch Erfolg haben.

Was sind die Ziele für die nächste Saison?

Wir haben eine neue Mannschaft und ein neues Trainerteam, das muss sich erst einmal finden. Das A und O wird die Entwicklung der Mannschaft sein. Es wird laufintensiv sein und wir werden eine deutliche Kommunikation auf dem Platz brauchen. Wenn jedoch alles passt und wir auch ein wenig von Verletzungen verschont bleiben, dann werden wir eine sehr gute Saison spielen. Aber wir wollen in jedem Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

(Das Gespräch führte Markus Eham.)