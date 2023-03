Tabellenführer lange Paroli geboten: TuS Holzkirchen unterliegt Bruckmühl mit 0:2

Von: Sebastian Schuch

Immer wieder brachte die TuS-Offensive um Stefan Lechner (beim Kopfball) und Tobias Seidl die Bruckmühler Abwehr in Bedrängnis. © MAx Kalip

Lange hat der TuS Holzkirchen dem SV Bruckmühl Paroli geboten. Am Ende war es eine Situation, die das Spiel zugunsten des Tabellenführers kippen lassen sollte.

Holzkirchen – Am Ende war es eine Situation, die ein intensives Spiel zwischen dem TuS Holzkirchen und Landesliga-Spitzenreiter SV Bruckmühl zugunsten der Gäste kippen lassen sollte. Eine Situation, in der der entscheidende Zweikampf verloren ging und der Angriff nicht mehr verteidigt werden konnte. Und weil Bruckmühl in den Schlussminuten den zweiten Treffer nachlegte, mussten sich die Holzkirchner mit 0:2 geschlagen geben.

„Auf alle Fäller ärgerlich“, bezeichnet TuS-Trainer Joe Albersinger die Niederlage. Eigentlich sei es ein 0:0-Spiel gewesen, in dem sich schnell abgezeichnet habe, dass die Mannschaft, die zuerst zuschlägt, punkten und vermutlich gewinnen wird. „Das haben wir leider nicht geschafft.“

Wie schon zuletzt beim 2:2 gegen Pullach überzeugten die Holzkirchner vor alle mit ihrer defensiven Kompaktheit und der Arbeit gegen den Ball. „Wir haben die Stärken von Bruckmühl eigentlich gut aus dem Spiel genommen“, lobt Albersinger. Doch auch die Gäste zeigten, warum sie die beste Defensive der Liga haben. Und so entwickelte sich ein intensives, aber nicht von Chancen im Minutentakt geprägtes Duell.

Was aber nicht heißt, dass die Zuschauer 90 langweilige Minuten hinter sich bringen mussten. Die erste Chance hatte Pirmin Lindner noch in der Anfangsphase. Nach einer Hereingabe von Tobias Seidl scheiterte er allerdings aus sechs Metern am Gästekeeper. Die beiden Holzkirchner Youngster waren es auch, die in der ersten Hälfte womöglich einen Elfmeter hätten zugesprochen bekommen können. Doch beide Male blieb die Pfeife des Unparteiischen stumm. Und da die Bruckmühler Offensive noch nicht wirklich stattfand, ging es torlos in die Kabine.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste etwas den Druck, die erste Chance hatte aber erneut Lindner. Dann war Holzkirchens Torwart Benedikt Zeisel erstmals richtig gefordert, parierte aber stark. „Wir wussten, dasswir nicht ungeduldig werden dürfen Da lauert bruckmühl drauf. Wenn der Gegner mehr will, schlagen sie zu“, beschreibt Albersinger den Holzkirchner Plan.

Zu gierig waren die Gastgeber in der entscheidenden Situation auch nicht. Doch der entscheidende Zweikampf ging verloren und Bruckmühl Maximilian Gürtler köpfte die anschließende Flanke ein. Erneut gab es Proteste von den Holzkirchner Fans und Spielern: Sie hatten ein Foulspiel erkannt. Und auch die Gültigkeit des 0:2 stellten sie aufgrund einer Abseitsposition infrage. Geholfen hat es beide Male nicht, Holzkirchen verlor zum dritten Mal in dieser spielzeit an der heimischen Haidstraße.

Damit verpasst es der TuS erneut, sich für eine couragierte Leistung zu belohnen und den Tabellenführer zu ärgern. „Wir schaffen es gerade nicht – wie vor dem Winter –, die engen Spiele für uns zu entscheiden“, beschreibt Albersinger. Bruckmühl sei in der Entwicklung einen Schritt weiter als die Holzkirchner. Wobei der 56-Jährige auch die Entwicklung seiner Spieler sieht. Defensiv wie offensiv. „Wir müssen dranbleiben und fleißig bleiben.“ Dann dürften sich auch am Freitag beim Tabellenzweiten Traunstein wieder die Möglichkeiten ergeben, das Spiel für sich zu entscheiden.

TuS Holzkirchen – SV Bruckmühl 0:2 (0:0)

TuS: Zeisel - Keskin, Zetterer, Lechner, Korkor (83. Erten), Drum, Haunolder, Lindner (73. Ziljkic), Mehring, Seidl, Krepek (83. A. Bauer).

Tore: 0:1 Gürtler (79.), 0:2 Kobl (89.).

Gelbe Karten: Zeisel, Lindner, Keskin - Mühlhamer, Folger, Stannek.

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik.

Zuschauer: 315.

