Test gegen Bezirksligist: TSV Otterfing bezwingt den SV Ostermünchen

Teilen

Der TSV Otterfing in den roten Trikots © Thomas Plettenberg

Der Bezirksliga-Absteiger TSV Otterfing konnte im ersten Test der Vorbereitung gegen den Bezirksliga-Aufsteiger SV Ostermünchen mit einem 3:2 Sieg überzeugen.

Otterfing - So kann es weitergehen. Dies meint zumindest der Otterfinger Fußball-Chef. Dominik Urban hat für das erste Testspiel mit dem SV Ostermünchen keinen Geringeren als einen frischgebackenen Bezirksligisten ausgewählt, der sich in der Relegation durchgesetzt hat. Entsprechend war er über den 3:2-Sieg sehr erfreut. „Vor allem die jungen Spieler haben echt Klasse gezeigt“, schwärmt Urban.

Georg Bichler sorgte mit dem 1:0 in der 5. Minute für einen Blitzstart. Mitte der zweiten Halbzeit glich Stefan Ott zum 2:2 aus, und kurz vor dem Abpfiff sorgte Thomas Schofhauser mit seinem ersten Treffer in der Kreisliga für den Sieg. Auch der neue Spielertrainer Benedikt Gulielmo war am Ball. Allerdings nur in der ersten Halbzeit, um seinen neuen Vereinskameraden Einsatzzeit zu verschaffen. Am kommenden Samstag, 16. Juli, hat der TSV Otterfing am heimischen Nordring ab 14 Uhr mit dem FC Deisenhofen II den nächsten Bezirksligisten auf dem Prüfstand. (ko)