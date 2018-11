Siegmund: „Wir fühlen uns vor den Kopf gestoßen“

Trainer kritisieren Einstellung

von Hans Spiegler schließen

Jens Eckl und Thomas Siegmund, die Trainer des TuS Holzkirchen, verlieren langsam die Geduld: „Wir Trainer geben und geben immer. Wir hätten jetzt gerne mal etwas von den Spielern zurück in Form von Einsatz.“ Mal sehen, ob das im Heimspiel am Samstag klappt.

Holzkirchen – Dass für die missliche Lage, in der sich der TuS Holzkirchen in der Fußball-Bayernliga befindet, nicht der Trainerstab verantwortlich ist, war schon vor der Entlassung Sebastian Pummers ersichtlich und dürfte mittlerweile auch den letzten Zweiflern klar geworden sein. Seitdem Thomas Siegmund (54) und Jens Eckl (40) die Geschicke leiten, ist zwar eine Handschrift erkennbar. Trotzdem folgte auf ein hoffnungsvolles Unentschieden vergangene Woche die 0:5-Klatsche beim TSV Rain. Siegmund hat langsam aber sicher kein Verständnis mehr für die Leistungen, die manche Spieler Woche für Woche abliefern.

„Gegen Rain haben wir so auf den Deckel bekommen, dass es schlimmer nicht geht. Das war auch für Fans und Sponsoren desaströs und beschämend“, redet sich der Coach den Frust von der Seele. „Wir und auch Holzkirchen generell hatte nun ja schon einige Aussprachen. Aber nach dieser Pleite sind wir noch mal mehr in die Tiefe gegangen und hatten das Gefühl, so manche Ketten gelöst zu haben.“

Wenn es nun am Samstag im zweiten Heimspiel unter dem ambitionierten Trainerduo gegen die SpVgg Hankofen-Hailing geht, soll endlich das erste Erfolgserlebnis dieser Saison zu feiern sein. Dafür nimmt Siegmund seine Spieler noch deutlicher in die Pflicht. Zu lasch und ohne Emotion und Kampfgeist würden manche eine Niederlage einfach so hinnehmen. „Wir Trainer fühlen uns vor den Kopf gestoßen. Bei diesen Leistungsschwankungen schauen wir uns manchmal an und haben Probleme, danach immer wieder auf einen Nenner zu kommen, was die Erklärungen für diese Partien angeht“, gewährt der Teamchef einen Einblick in die Zusammenarbeit mit Eckl. „Wir Trainer geben und geben immer, vermitteln ein Konzept und hätten jetzt gerne mal etwas von den Spielern zurück in Form von Einsatz.“

Immerhin bekommt der 54-Jährige, der sich regelmäßig an der Coaching-Zone abarbeitet, für die Partie gegen den Tabellenneunten einige Optionen zurück: Neben Basti Hahn stehen auch Attila und Tayfun Arkadas wieder zur Verfügung. Einzig Innenverteidiger Burhan Bahadir fällt mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss aus. Als Kandidaten für den Platz neben Kapitän Maxi Schulz kommen Marco Höferth oder Christoph Schenk infrage, sodass weiter vorne Platz für mindestens einen der drei Rückkehrer wäre.

Eines ist aber klar, wie Siegmund versichert: „Wir können jetzt ruhig einen Schritt mutiger an die Sache herangehen, da wir gegen Rain vermutlich den letzten Groschen verspielt und ja überhaupt nichts zu verlieren haben.“ Möglicherweise ergibt sich zwischen einem Hankofen, das nun auch seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen hat, und einem Holzkirchen, das offensiv (theoretisch) furchtlos auftreten kann, ein echter Schlagabtausch. Wenn dem so wäre, will Siegmund vor allem eines sehen: „Die Spieler sollen endlich ihr Niveau auf die Platte bringen und das Holzkirchner Wappen mit Ehre und Stolz tragen. Wenn ich gewinnen will, muss ich es auch zeigen.“ Dass der TuS-Trainer mit Herz gewinnen will, ist jedenfalls aus jedem Satz herauszuhören.

Zum Spiel

Samstag, 17. November, 14 Uhr, Stadion an der Haidstraße.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – Baumann, Schulz, Bahadir, Korkor – Schenk, Gulielmo, Maurer, Hahn, Höferth – Diep.

Auf der Bank: Zimmerhakl, Kaya, Mättig, Skoro, Kubica, T. Arkadas, A. Arkadas, Ljumani, Wilms.

Schiedsrichter: Andreas Hummel (TSV Betzigau).