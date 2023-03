Zellermayer schießt Thomas Müller und Mats Hummels

Viel Spaß hatte Stefan Zellermayer (M.) mit Thomas Müller (l.) und Mats Hummels. © Privat

Der Hartpenninger Stock-Weltmeister Stefan Zellermayer instruierte die Bundesliga-Profis Thomas Müller und Mats Hummels in der neuen Folge ihrer ThoMats-Challenge.

Hartpenning – Seit ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Bayern München duellieren sich Thomas Müller und Mats Hummels in der sogenannten ThoMats-Challenge in unterschiedlichen Sportarten. Die dabei entstehenden Videos werden auf Müllers Youtube-Kanal veröffentlicht. Kürzlich stand Eisstockschießen auf dem Plan, instruiert wurden die beiden Bundesliga-Profis dabei vom Hartpenninger Stockschützen Stefan Zellermayer, der während des Duells zudem als Schiedsrichter im Einsatz war. „Es hat nur gut eine halbe Stunde gedauert, aber es war ein echtes Erlebnis, und ich bin froh, dass ich das erleben durfte“, sagt Zellermayer.

Bereits vor eineinhalb Jahren hatte Müllers Agentur beim achtfachen Eisstock-Weltmeister angefragt, aufgrund einer Verletzung fiel damals allerdings die Challenge ins Wasser. Nun wurden die Dreharbeiten während der Fußball-Länderspiel-Pause in der Unterhachinger Stocksporthalle nachgeholt. Zellermayer sorgte für die Stöcke und Platten und erklärte den beiden Fußball-Profis, wie seine Sportart funktioniert.

Geschossen wurde im Mannschaftsspiel über sechs Kehren, allerdings mit vier Stöcken pro Mann und nicht wie üblich mit vier Stockschützen und jeweils einem Stock. „Es war richtig lustig, die beiden sind mittags angekommen und wollten, wie kleine Kinder, gleich alles ausprobieren. Sie hatten das Stockschießen zuvor schon einmal auf einem Weihnachtsmarkt ausprobiert. Sie sind beide lustig drauf und richtig ehrgeizig, genau wie man es auf den Videos sieht. Das ist nicht gestellt“, berichtete Zellermayer.

Müller legte in der ersten Kehre vor, in der zweiten Kehre schrieb dann Hummels eine Vier. Am Ende setzte sich Müller mit 10:6 durch. Dabei durften auch die einschlägigen Sprüche wie „Ich glaube, die Bahn hängt“ (Müller) nicht fehlen.

Eigentlich wollte sich der Hartpenninger im Anschluss noch einen Eisstock signieren lassen, doch die Zeit drängte, denn die Profis mussten gleich weiter zur nächsten Challenge. „Es war trotzdem eine tolle Sache, und es hat richtig Spaß gemacht mit den beiden“, sagte Zellermayer. ts