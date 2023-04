Tief im Abstiegskampf: Niederlagen für Irschenberg und Weyarn

Einsatz wie von Florian Butzenberger (M.) in diesem Zweikampf zeigten die Fußballer des TSV Weyarn gegen die FF Geretsried zu selten. © THomas Plettenberg

Der TSV Irschenberg und der TSV Weyarn stecken nach Niederlagen tief im Abstiegskampf, die DJK Darching punktet beim Aufstiegsfavoriten.

Landkreis – Dem regnerischen Wetter fielen am vergangenen Wochenende mehrere Kreisklassen-Begegnungen zum Opfer. Sowohl das Landkreis-Duell zwischen dem FC Rottach-Egern und dem SV Bayrischzell als auch das Heimspiel des SV Warngau gegen den SV Krün mussten wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Gespielt werden konnte hingegen in Aying, wo die DJK Darching einen Punkt mitnahm. Der TSV Weyarn hingegen musste den FF Geretsried geschlagen geben. Auch der TSV Irschenberg unterlag zu Hause und steckt damit genau wie Weyarn weiter im Tabellenkeller fest.

Meisterrunde B

SG Aying/Helfendorf – DJK Darching 2:2 (1:2)

Tore: 0:1 S. Sitzberger (18.), 1:1 Hörterer (35./FE), 1:2 M. Sitzberger (40.), 2:2 Hörterer (68.).

Trotz einiger Ausfälle bei beiden Mannschaften bekamen die Zuschauer zwischen Aying/Helfendorf und Darching ein sehenswertes Duell zu sehen, das mit einer leistungsgerechten Punkteteilung endete. Bereits vor dem Spiel kugelte sich DJK-Keeper Christoph Weber den Finger aus, Ayings Michael Scherer kugelte ihn kurzerhand wieder ein und die Partie konnte beginnen. Simon Sitzberger brachte die Gäste nach einer guten Viertelstunde in Front. Gerade als die Darchinger dem zweiten Treffer nahe waren, glich Vitus Hörterer per Elfmeter für die Hausherren aus. Manfred Sitzberger sorgte mit seinem Treffer dafür, dass die DJK dennoch mit einer 2:1-Führung in die Kabine gehen konnte. Im zweiten Abschnitt war es wiederum Hörterer, der zum Ausgleich traf. Die Darchinger scheiterten noch an der Latte, letztlich blieb es aber beim 2:2-Unentschieden. „Es war ein gutes Spiel von beiden Seiten. Mit etwas Glück wäre für uns auch ein Sieg drin gewesen, aber am Ende ist das Unentschieden schon verdient“, resümierte DJK-Trainer Patrick Lachemeier.

Abstiegsrunde G

TSV Irschenberg – SV Bad Tölz 1:2 (0:0)

Tore: 1:0 Moser (58.), 1:1 (61.), 1:2 (80.)

Der TSV Irschenberg kam beim Heimspiel gegen den SV Bad Tölz gut in die Partie. Die Hausherren machten das Spiel und hatten gute Möglichkeiten, einzig der Führungstreffer wollte nicht fallen. Nach dem Seitenwechsel brachte Stefan Moser die Irschenberger endlich in Führung. Doch Tölz egalisierte postwendend nach einer Ecke. In der Schlussphase hämmerte ein Tölzer das Leder dann aus 30 Metern zum 1:2 in die Maschen und sorgte damit für die Entscheidung zugunsten der Gäste. „Die Chancenverwertung war bei uns das große Manko. Spielerisch und kämpferisch hat alles gepasst und wir hätten uns auf jeden Fall einen Punktgewinn verdient gehabt“, sagte TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger nach der Begegnung.

Abstiegsrunde H

TSV Weyarn – FF Geretsried 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Alas (32.), 0:2 Radosevic (67.).

Die bislang schwächste Leistung der Rückrunde lieferte der TSV Weyarn zu Hause gegen die Fußballfreunde Geretsried ab. „Bei uns hat die Einstellung nicht gepasst, wir waren zu weit weg und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. So funktioniert Abstiegskampf nicht. Wir waren letztlich chancenlos und Geretsried hat verdient gewonnen“, resümierte TSV-Trainer Helmut Schenk. Dabei waren die Gäste keineswegs übermächtig. Geretsried ging nach einer halben Stunde nach einem langen Ball per Einzelaktion in Führung. Nach einer guten Stunde fiel nach einer Ecke die Vorentscheidung, als die Abstimmung in der Weyarner Abwehr überhaupt nicht passte. Auch in der Schlussphase kamen die Klosterdörfler nicht mehr zwingend nach vorne, sodass es bis zum Schlusspfiff beim verdienten Erfolg der Gäste blieb. ts