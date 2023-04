Feldbrachs Rücken rettet TuS Holzkirchen II einen Punkt

3:3 in Fürstenfeldbruck

Von Markus Eham

Der TuS Holzkirchen II holt beim 3:3 in Fürstenfeldbruck dank eines Last-Minute-Treffers einen Zwei-Tore-Rückstand auf.

Holzkirchen – Es ist die 92. Minute angebrochen. 3:2 für Fürstenfeldbruck. Noch einmal Freistoß für den TuS Holzkirchen II. Womöglich ist es die letzte Aktion: Der Ball von Michael Glatz segelt hoch in den Strafraum, in das Getümmel und von irgendeinem Körperteil seines Mitspielers Tim Feldbrach geht das Leder zum 3:3-Ausgleich ins Netz. „Ich denke, dass es der Rücken war“, freut sich TuS-Coach Florian Ächter über den späten Punktgewinn seiner Truppe.

Dabei musste die Partie kurzfristig für die TuS-Reserve doch auswärts stattfinden. Der Grund: Der Platz an der Holzkirchner Haidstraße war aufgrund des Regens der vergangenen Tage unbespielbar. „Vielen Dank an Fürstenfeldbruck, dass wir so schnell und unkompliziert das Heimrecht tauschen konnten“, sagt Ächter. „Auch wenn wir jetzt natürlich mit vier Auswärtsspielen starten.“

Dabei erwischte seine Mannschaft im zweiten Auswärtsauftritt des Jahres keinen guten Start auf dem Fürstenfeldbrucker Kunstrasenplatz. „Die erste Halbzeit war nicht gut von uns“, resümiert Ächter. „Da dürfen wir uns nicht beschweren, wenn es 0:2 oder 0:3 steht.“ Gut nur, dass es für die TuS-Kicker zur Pause nur beim 0:1 blieb. Fürstenfeldbrucks Miralem Brkic hatte eine Unachtsamkeit in der Holzkirchner Hintermannschaft bereits nach acht Minuten zur Führung genutzt.

TuS zeigt große Moral

Nach dem Seitenwechsel kamen die Grün-Weißen besser in die Partie. Bester Beleg: Der 1:1-Ausgleichstreffer durch Flügelflitzer Drilon Shukaj. Er kam nach einer Hereingabe von außen mutterseelenallein zum Abschluss und zirkelte den Ball aus rund zwölf Metern ins Eck. Doch die Gastgeber hatten prompt eine Antwort parat und erzielten nur kurz nach dem Holzkirchner Ausgleich durch einen wunderbaren Treffer von Ferenc Ambrus das 2:1. Er war es dann auch, der etwas als eine Viertelstunde vor dem Ende mit dem Treffer zum 3:1 eigentlich für eine kleine Vorentscheidung sorgte.

Eigentlich, denn die Holzkirchner zeigten eine große Moral. „Eigentlich waren wir tot, aber wir haben uns noch einmal toll aufgebäumt“, freut sich Ächter. Und noch einmal alles nach vorne geworfen. Zuerst verwertete Gjon Rasi einen Abpraller zum 2:3, ehe Tim Feldbrach mit der letzten Aktion das 3:3 rettete. Ein Punktgewinn, der den Holzkirchnern sehr gut schmecken dürfte. meh

SC Fürstenfeldbruck – TuS Holzkirchen II 4:2 (1:0)

TuS II: Lewerenz - Ritter von Weinzierl, Schwefel (6. Baumann), Eichner (90. Dietz), Hummelsberger, B. Feldbrach, Glatz, Rasi, T. Feldbrach, Erten (77. Bahadir), Shukaj.

Tore: 1:0 Brkic (8.), 1:1 Shukaj (52.), 2:1/3:1 Ambrus (56./74.), 3:2 Rasi (80.), 3:3 T. Feldbrach (90.+2).

Gelbe Karten: Ambrus - Glatz, Erten.

Schiedsrichter: Paul Thiel.

Zuschauer: 50.