Tolle Kollektivleistung: FC Real Kreuth siegt gegen Polling mit 6:0

Drin das Ding: Tobias Frank brachte den FC Real Kreuth nach einer Ecke in Führung. © Christian Scholle

Der FC Real Kreuth hat im Spiel gegen den SV Polling mit 6:0 gewonnen - und sich so vorzeitig Platz eins gesichert.

Kreuth – Mit breiter Brust war der SV Polling ins Oberland gekommen. Vier Siege und drei Unentschieden unterstrichen die Grundlage des Selbstbewusstseins. Aber am Tegernsee ging die Truppe vom Jakobsee kräftig baden mit einer 0:6-Niederlage beim FC Real Kreuth.

„Es war die beste erste Halbzeit, die wir in diesem Jahr an den Tag gelegt haben“, verdeutlicht Tobias Schnitzenbaumer. „Umschaltverhalten, Laufbereitschaft und Zweikampfstärke – alles hat gepasst.“ Wobei der Kreuther Trainer bereits kurz nach dem Anpfiff mit offenem Mund am Seitenrand stand. Die Gäste hatten mit einem Pfostenknaller ihre Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. So wachgerüttelt spulten die Platzherren dann ein imposantes Programm ab, das die Gäste offensichtlich überforderte. Permanentem Angriffsdruck ausgesetzt, konnten die Pollinger nicht mehr agieren, sondern nur noch reagieren. Dem 1:0 ging eine Ecke voraus. Der Gäste-Keeper klatsche nur ab, und Tobias Frank reagierte am schnellsten. Für das 2:0 rückte Michael Egger aus dem Abwehrzentrum nach vorne. Moritz Mack verwertete seine bestens getimte Flanke. Kurz vor der Pause erhöhte der Nachwuchsspieler Leandro Moritz auf 3:0. Christoph Schröter legte einen weiten Schlag von Maxi Mayr uneigennützig für den Torschützen ab. Mit einem derart klaren Vorsprung war es für Schnitzenbaumer im Pausengespräch nicht einfach, das Spannungsmoment hochzuhalten. Wachsam bleiben und die Konzentration hochhalten, gab er seinen Burschen als Aufgabe mit auf den Weg.

Stabile Defensivleistung

Die Kreuther Kicker beherzigten die Anweisungen ihres Trainers mit einer stabilen Defensivleistung. Die Gäste kamen zu keiner einzigen nennenswerten Chance. Das 4:0 (73.) erzwang Mack nach einem Flankensolo und einem satten Schlag von der Strafraumkante aus. Als sich die Partie dem Ende zuneigte, kam auch der stets torhungrige Schröter mit den Treffern fünf und sechs zu seinem persönlichen Erfolgserlebnis.

„Ein Spielverlauf ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte“, lobte Schnitzenbaumer den kollektiven Auftritt, der den Kreuthern bereits zwei Spieltage vor Saisonende den sicheren ersten Platz beschert. Hans-Peter Koller

FC Real Kreuth – SV Polling 6:0 (3:0)

Kreuth: Sachau – S. Mayr, Egger, Götschl, M. Mayr – T. Frank, Moritz (66. Eilers), K. Kölbl, Mack – Höss, Schröter.

Tore: 1:0 T. Frank (27.), 2:0 Mack (35.), 3:0 Moritz (39.), 4:0 Mack (73.), 5:0 Schröter (88.), 6:0 Schröter (90.).

Gelbe Karten: M. Mayr – SV Polling Fehlanzeige.

Schiedsrichter: Moritz Breitruck.

Zuschauer: 65.