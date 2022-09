Tore fast garantiert: TuS Holzkirchen empfängt FC Unterföhring

Von: Sebastian Schuch

Wie entspannt Trainer Joe Albersinger an der Bande lehnt, dürfte vom Spielverlauf abhängen. © TP

Der TuS Holzkirchen empfängt den FC Unterföhring. Das Duell der Tabellennachbarn verspricht Tore.

Holzkirchen – Mit 27 Toren hat der TuS Holzkirchen die zweitbeste Offensive der Landesliga Südost – nur Tabellenführer Landshut traf öfter (29). Mit dem FC Unterföhring ist nun ein Team zu Gast, das sich ebenfalls über Angriffsfußball definiert und mit 25 Treffern auf dem geteilten dritten Platz dieser Statistik steht.

„Ich finde es gut, dass offensiv vorne dabei sind. Ich gewinne lieber 5:2 oder 4:2 als 1:0“, macht Holzkirchens Trainer Joe Albersinger keinen Hehl daraus, dass er gerne für offensiven Fußball steht. „Aber ich spiele auch wahnsinnig gerne zu null“, schiebt er hinterher. Und noch lieber gewinnt er Spiele. Entsprechend geht es darum, die Balance aus offensiver Spielfreude und defensiver Kompaktheit zu finden.

Ein Faktor dürfte auch gegen Unterföhring Christopher Korkor sein. Der 27-Jährige führt mit elf Treffern die Torjägerliste an (gemeinsam mit Traunsteins Christopher Höllen) und war mit sechs Vorlagen an knapp zwei Dritteln der Holzkirchner Tore beteiligt. „Ich sehe das nur positiv“, lobt Albersinger die Entwicklung seines Angreifers. Schon in der vergangenen Spielzeit habe er erkannt, dass Korkor auf dem linken Flügel oder im Zentrum der Mannschaft am meisten helfen kann. So, wie er es in der bisherigen Saison tut.

Auch Unterföhring steht für Offensive

Allerdings könnte man bei derlei Statistiken schon von einer Art Abhängigkeit sprechen. Zumal Tobias Seidl als zweitbester TuS-Schütze drei seiner vier Treffer gegen Geretsried erzielt hat. Auf Rang drei folgt Sean Erten mit drei Toren, der allerdings krank ausfällt. „Er war gerade in Heimspielen gut drauf“, bedauert Albersinger. Zudem fehlen mit Stefan Lechner und Chaka Menelik Ngu Ewodo die beiden klassischen Neuner im Kader. So lastet noch etwas mehr Druck auf Korkors Schultern. Wobei es in Holzkirchen nicht an verschiedenen Torschützen mangelt: Elf verschiedene Spieler waren bereits erfolgreich. „Wir müssen das über das Kollektiv kompensiere“, fordert der Trainer.

Auch Unterföhring verteilt das Toreschießen auf mehreren Schultern, nachdem Vorjahrestorschützenkönig Bastian Fischer (2021/22: 28) bisher „nur“ bei sechs Treffern steht. Maximilian Siebald traf siebenmal, Tayfun Arkadas viermal, dazu kommen fünf weitere Torschützen. „Sie haben eine gute Mannschaft mit hoher Qualität“, weiß Albersinger. Wenngleich der Vorjahreszweite nach der verpassten Relegation zur Bayernliga noch nicht ganz in Tritt ist und Trainer Zlatan Simikic vor drei Wochen seinen Rücktritt angeboten hatte. Dieser wurde von Vorstand und Mannschaft aber ausgeschlagen.

Für Holzkirchen kommt es weiter darauf an, das Auf- und Ab aus Sieg und Niederlage eine Kontinuität der Ergebnisse zu verwandeln. „Jetzt geht es darum, mit einer konzentrierten Leistung nachzulegen“, will Albersinger das Erfolgserlebnis aus Karlsfeld veredeln. Das würde auch der Entwicklung der jungen Mannschaft guttun.

Zum Spiel

Samstag, 14 Uhr, Stadion an der Haidstraße Holzkirchen.

Es fehlen: Doppler, Drum, Erten, Lechner, Mayer, Menelik Ngu Ewodo.

Schiedsrichter: Dominik Kappelsberger.