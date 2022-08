Torfest gegen klar überforderten Gegner: TuS Holzkirchen II holt Kantersieg in Sauerlach

Fußball Kreisliga

Der TuS Holzkirchen II hat den ersten Sieg unter seinem neuem Trainer Florian Ächter gefeiert. Obendrein gelang Youngster Stefan Hofinger ein Doppelpack.

Holzkirchen – Es ist ein Erfolg, der sich vor allem für einen sehr gut anfühlt: für den neuen Trainer des TuS Holzkirchen II, Florian Ächter. Nach der bitteren 0:4-Heimpleite am vergangenen Wochenende gegen Lenggries zum Auftakt, feierte er mit seinen Schützlingen beim 5:0-Kantersieg auswärts in Sauerlach seinen ersten Erfolg auf der TuS-Bank. „Es war ein einseitiges Spiel“, meint Ächter. „Wir haben es phasenweise sehr schön gemacht, allerdings war es heute kein Gegner auf Augenhöhe.“

Das zeigte sich bereits zu Beginn. Die Holzkirchner konnten sich munter durch den Sauerlacher Abwehrverbund kombinieren und drückten dem Geschehen schon bald ihren Stempel auf. Die beinahe logische Konsequenz: eine deutliche Führung in Halbzeit eins. Zunächst traf Holzkirchens Drilon Shukaj nach einem schönen Doppelpass mit Vincents Sule. Wenig später erhöhte Youngster Stefan Hofinger mit einem Doppelpack nach nicht einmal einer halben Stunde auf 3:0. Bei seinem zweiten Streich überwand er dabei nach einem formidablen Querpass den Sauerlacher Keeper mittels eines Lupfers. „Das war ein richtiges schönes Tor“, sagt Ächter. Für Hofinger war es ein Doppelpack in seinem allerersten Herrenspiel. „Wir haben noch vier Mal Aluminium getroffen, wahrscheinlich hätten wir in der ersten Halbzeit fünf oder sechs Tore machen müssen“, resümiert Ächter.

Daher war der Plan in den zweiten 45 Minuten klar. „Wir wollten so vielen Spielern wie möglich möglichst viel Spielzeit geben“, erklärt Ächter. Trotzdem änderte das am Gesamteindruck reichlich wenig. Zwei weitere Treffer durch die emsigen Michael Glatz und Shukaj sorgten am Ende für einen deutlichen wie auch hochverdienten 5:0-Auswärtssieg.

„Wir wissen schon, dass der heutige Gegner nicht der Maßstab ist, aber du musst es auch erst einmal gewinnen“, betont Ächter. „Aber wir haben auch gesehen, dass wir Tore schießen können und das gibt uns Auftrieb.“ Und natürlich auch ein gutes Gefühl für die kommenden Aufgaben.

TSV Sauerlach – TuS Holzkirchen II 0:5 (0:3)

TuS Holzkirchen II: Lewerenz - Horstmann, Sule, Ritter von Weinzierl (46. Welker), Hummelsberger, Glatz, Chauque, Hofinger (53. Ferkau), Fuchs (61. Stumpp), Shukaj, Neuhauser (46. Albert).

Tore: 0:1 Shukaj (12.), 0:2/0:3 Hofinger (16./27.), 0:4 Glatz (53.), 0:5 Shukaj (87.).

Gelbe Karten: Winklmair.

Schiedsrichter: Matthias Dolderer.

Zuschauer: 80.