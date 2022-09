Torfestival vor der Pause: Schliersee gewinnt bei Türk Spor Hausham

Mit seinem Doppelpack gestaltete Andreas Stuck das Ergebnis aus Sicht von Türk Spor etwas angenehmer. © TP

Der TSV Schliersee ist mit einem 5:2-Sieg bei Türk Spor Hausham auf Platz eins der A-Klasse 14 gesprungen.

Hausham – Der TSV Schliersee hat in der ersten Hälfte gegen Türk Spor Hausham ein wahres Torfestival gefeiert und den Grundstein für den deutlichen 5:2-Erfolg gelegt. Schon zum Seitenwechsel führten die Gäste mit 4:0. „Das war ein gutes Spiel von uns“, freut sich TSV-Abteilungsleiter Patrick Quinz. „Wir konnten viele hochkarätige Chancen herausspielen, sodass es nach einer Stunde durchaus höher hätte stehen können.“ Und so machte Martin Simsch spätestens in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 5:0 alles klar.

Bei den Hausherren fehlten fünf Spieler beruflich bedingt durch Schichtarbeit. Trainer Murat Altuntas resümiert die Partie so: „Die erste Halbzeit haben wir geschlafen und in der zweiten Halbzeit dominiert.“ Andreas Stuck traf noch einmal doppelt zum Anschluss für Türk Spor. Er steht genau wie Simsch mit fünf Treffern an der Spitze der Torjägerliste in der A-Klasse 14. Trotz des Aufbäumens der Haushamer stellt Altuntas aber klar: „Schliersee ist der verdiente Sieger.“ Und neuer Tabellenführer der Gruppe. emi

Türk Spor Hausham – TSV Schliersee 2:5 (0:4)

Tore: 0:1 Leitner (16.), 0:2 Simsch (27.), 0:3 Dabic (29.), 0:4 A. Löw (43.), 0:5 Simsch (55.), 1:5/1:6 Stuck (67./79./FE).