Torloses Kampfspiel zwischen TuS Holzkirchen und TSV Wasserburg

Von: Sebastian Schuch

Teilen

Oft die Endstation der Wasserburger Angriffe: Leander Haunolder (M.) und Florian Siebler (r.) im Mittelfeld des TuS Holzkirchen. © Thomas Plettenberg

Der TuS Holzkirchen trennt sich in der Landesliga torlos vom TSV Wasserburg, verbucht den Punkt aber als Erfolg.

Holzkirchen – Immerhin einen Punkt geholt – und vor allem einen Verfolger auf Abstand gehalten: Das Fazit fällt bei den Landesliga-Fußballern des TuS Holzkirchen trotz des torlosen Remis gegen den TSV Wasserburg überwiegend positiv aus. Klar hätte der erste Pflichtspielsieg im Kalenderjahr 2023 gut getan und wäre auch nicht ganz unverdient gewesen. Doch letztlich ist dieses 0:0 das passende Ergebnis für ein über weite Strecken intensives, aber wenig mitreißendes Spiel.

Daran hatte auch der Nebenplatz auf der Haid seinen Anteil, der zwar den Umständen entsprechend gut hergerichtet war, aber noch einige Unebenheiten aufwies. „Da haben sie top gearbeitet“, bescheinigt Holzkirchens Trainer Joe Albersinger dem Platzwart-Team um Manfred Hantl. Auf dem Platz spielte sich das Geschehen in der ersten halbe Stunde fast ausschließlich zwischen den Strafräumen ab. Klare Torchancen? Fehlanzeige. „Wasserburg hat eine gute Defensive, da bekommst du nicht viele Torchancen“, verweist Albersinger auch auf die Bayernligaerfahrung vieler TSV-Spieler. Doch auch die Holzkirchner Defensive ließ so gut wie nichts zu.

Entsprechend waren es Standards, bei denen es erstmals im Ansatz gefährlich wurde: Ein Kopfball nach einer Wasserburger Ecke verfehlte das Tor von Benedikt Zeisel nur knapp. Auf der Gegenseite setzte Maximilian Drum einen Freistoß von der Strafraumgrenze halbhoch in die Mauer. Andreas Bauer war zuvor gefoult worden. Nach einer Wasserburger Freistoßvariante war Zeisel erstmals mit einer Fußabwehr gefordert, allerdings wurde die Situation abgepfiffen. Abseits.

Aus dem Spiel heraus hatte Holzkirchens Anes Ziljkic die erste Chance, scheitere aber aus 15 Metern am Keeper. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff hätte die Führung für die Gäste fallen müssen. Nach einem Spielzug über rechts stand Daniel Vorderwestner am langen Pfosten völlig blank, verfehlte aber aus zwei Metern das leere Tor.

TuS in der zweiten Hälfte spielbestimmend

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel etwas zugunsten des TuS, ohne dass dabei die ganz klaren Chancen heraussprangen. „Wir waren besser drin, haben mehr investiert und gut die Tiefe gesucht“, lobt Albersinger den Auftritt dennoch. Ein Schuss von Tobias Seidl aus der Drehung und ein Distanzversuch von Alexander Zetterer waren mit die besten Chancen, während von Wasserburg gar nichts mehr kam.

Allerdings befindet sich der TuS aktuell in einer schwierigen Phase. Torchancen muss er sich hart erarbeiten, und das Glück ist auch nicht auf der Seite der Grün-Weißen. Nachdem am Wochenende Ziljkic in Traunstein die Latte getroffen hatte, scheiterte diesmal Stefan Lechner aus 18 Metern am Querbalken. „Eine Riesenmöglichkeit“, weiß Albersinger. Geht der rein, gewinnt Holzkirchen das Spiel. Dazu wurde eine weitere gute Möglichkeit von Sean Erten wegen Abseits abgepfiffen. Die entscheidenden Zentimeter eben.

So bleibt der Eindruck, dass es nur ein Tor, einen Sieg braucht, dass der Holzkirchner Knoten platzt. Die nächste Chance hierzu bietet sich bereits an diesem Samstag (14 Uhr) im nächsten Heimspiel. Zu Gast ist der SE Freising, aktuell Vorletzter. Eine spielerisch starke Mannschaft, die ihre Spiele nicht gewonnen habe, meint Albersinger. Und eine Wundertüte. Von einem 2:0 gegen Tabellenführer Bruckmühl bis zu einem 2:2 gegen Schlusslicht Brunnthal war 2023 schon alles dabei. Die Holzkirchner wollen sich im wichtigen Heimspiel endlich wieder mit einem Dreier belohnen.

TuS Holzkirchen – TSV Wasserburg 0:0

TuS: Zeisel - Keskin, Zetterer, Siebler, Drum (67. Lechner), Haunolder, Bauer, Mehring, Seidl (73. Erten), Ziljkic (82. Lindner), Krepek.

Gelbe Karten: Ziljkic, Bauer, Lechner, Erten - Vorderwestner, L. Knauer.

Schiedsrichter: Tim Bruckner.

Zuschauer: 125.