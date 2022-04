Torloses Remis in Hausham

Die meisten Partien in der Kreisklasse sind am Wochenende ausgefallen (Symbolbild). © Imago images

In der Kreisklasse kommt die SG Hausham trotz klarer Überlegenheit nur zu einem torlosen Remis gegen den SV Bad Tölz. Es gibt Corona-Ärger. Die Partien der DJK Darching, des FC Rottach-Egern, des TSV Weyarn und des SV Bayrischzell sind ausgefallen.

Landkreis – In der Kreisklasse 2 führte der Wintereinbruch am Wochenende zu zahlreichen Spielabsagen. Als einziges Landkreis-Team war am Freitag die SG Hausham im Einsatz und trennte sich mit einem torlosen Remis vom SV Bad Tölz. Abgesagt wurden die Partien zwischen Weyarn und Egling, das Nachholspiel findet Mitte Mai während der Woche statt. Für das Duell zwischen Aying und Rottach gibt es noch keinen neuen Termin. Die DJK Darching empfängt die FF Geretsried am Samstag, 16. April. Das Nachholspiel zwischen Eurasburg und Bayrischzell findet am Donnerstag, 5. Mai, statt.

SG Hausham – SV Bad Tölz 0:0

Treffer bekamen die Zuschauer an diesem Abend zwischen der SG Hausham und dem SV Bad Tölz nicht zu sehen. Die Teams trennten sich mit einem für die Gäste schmeichelhaften 0:0-Unentschieden. „Wir waren die spielbestimmende Mannschaft, im letzten Drittel hat aber etwas der Zug gefehlt. An ein Mitspielen seitens Bad Tölz war nicht zu denken. Aber uns fehlte einfach die zündende Idee vor dem Tor“, berichtete SG-Vize-Abteilungsleiter Florian Fink. So ließen die Knappen zwei Punkte liegen, die im Aufstiegskampf fehlen könnten.

„Wir hatten noch Ausfälle wegen Corona-Nachwirkungen und mussten zur Pause einen Spieler auswechseln, der nach einer Corona-Erkrankung zurückgekommen war, weil sein Kreislauf in den Keller ging. Dafür mussten wir Spieler einwechseln, die sich noch nicht fit fühlten. Seitens des Verbands wird darauf keinerlei Rücksicht genommen und die Spieler fühlen sich moralisch verpflichtet, für ihr Team einzustehen. Hier gehören die Spieler vom Verband besser geschützt“, kritisierte Fink das Vorgehen des Bayerischen Fußball-Verbands. ts