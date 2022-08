Toto-Finale: SC Wall trifft auf TSV Otterfing - „Der Pokal hat eigene Gesetze“

Teilen

Der SC Wall, hier in weiß gegen Wörnsmühl, hat bisher alle Gegner aus dem Weg geräumt. © Thomas Plettenberg

Die eine Seite erlebt ein Pokal-Märchen, die andere wird ihrer Favoritenrolle gerecht: Am Mittwochabend um 19 Uhr stehen sich Wall und Otterfing im Finale der Gruppe Ost gegenüber.

Wall – Der A-Klassist aus Wall räumte mit Hausham, Weyarn und Ascholding mehrere Gegner aus der Kreisliga und der Kreisklasse aus dem Weg und steht völlig überraschend im Finale. Otterfing erfüllte seine Pflichtaufgaben konsequent und geht nach dem 11:0-Kantersieg zum Ligastart ebenfalls mit breiter Brust ins Endspiel. Die Favoritenrolle ist natürlich klar verteilt, doch die Waller wollen alles daransetzen, den nächsten höherklassigen Konkurrenten aus dem Pokal zu werfen.

Der Sieger dieses Duells steht im Halbfinale des Kreis Zugspitze und trifft dort auf die Sieger der Gruppen West, Nord und Süd. Dem Kreissieger winken ein Scheck des Hauptsponsors Lotto Bayern und die Teilnahme am Verbandspokal in der nächsten Spielzeit.

Spieler-Ausfall bei beiden Vereinen

Die Hausherren müssen heute Abend allerdings gleich auf drei Spieler verzichten. Tobias Schraedler fehlt aus beruflichen Gründen, Dominik Schuhmacher hat sich krank gemeldet, und Florian Stoib hat sich in den Urlaub verabschiedet. Dafür steht Christopher König wieder im Kader. „Otterfing ist bärenstark, ich habe den Gala-Auftritt beim 11:0-Sieg gegen Sauerlach live miterlebt“, sagt Walls Trainer Michael Niederlöhner. Er habe selten ein Team gesehen, das so viel Spielfreude und -intelligenz in sich vereine. Aber: „Die Favoritenrolle ist klar geregelt, aber der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze“, sagt Niederlöhner.

Auch die Waller gewannen ihr erstes Ligaspiel gegen Parsberg mit 4:1 und wollen mit den heimischen Fans im Rücken die nächste Überraschung schaffen. „Wir werden versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten und unsere Chancen zu nutzen, wenn wir welche bekommen. Wir haben mit Andreas Waldschütz einen der besten Keeper im Landkreis und mit Stefan Münch einen erfahrenen Torjäger in der Spitze“, sagt Niederlöhner weiter. Er freut sich mit seinem Team auf ein umkämpftes Duell.

Otterfing: „Kader ist groß genug“

Doch auch die Gäste aus Otterfing nehmen das Pokal-Endspiel ernst. „Wir werden auf einigen Positionen durchtauschen, der Kader ist groß genug, um jede Position eins zu eins zu ersetzen“, erklärt TSV-Trainer Benedikt Gulielmo. Alex Küfler laboriert aktuell an Oberschenkelproblemen, Stefan Ott ist im Urlaub und Florian Bacher aus beruflichen Gründen verhindert, ansonsten kann der TSV-Coach aus dem Vollen schöpfen. „Wall ist sicher hochmotiviert und wird alles geben, um das Finale zu gewinnen“, sagt der Trainer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber wir wollen die positiven Ergebnisse der letzten Woche mitnehmen und das Finale gewinnen.“

Einige Spieler mit weniger Einsatzminuten bekämen außerdem die Chance sich zu zeigen – daher komme das Finale genau richtig. Es ist also angerichtet für ein spannendes Endspiel in Wall.