Toto-Pokal startet mit Derbys: Wall empfängt Weyarn – Föching gegen Wörnsmühl

Teilen

Haushams Tom Majdic (M.) gegen Max Mayr vom SC Wall © Christian Scholle

In der ersten Runde des Toto-Pokals kommt es gleich zu mehreren Derbys. Drei Mannschaften aus der Region dürfen dank eines Freiloses die erste Runde überspringen.

Miesbach – Am heutigen Mittwoch stehen für sieben Landkreis-Mannschaften die ersten Pflichtspiele der Saison 2022/23 an. Insgesamt zehn Teams aus der Region haben dieses Jahr für den Toto-Pokal gemeldet. Dank eines Freiloses können sich der TSV Otterfing, der SV Warngau und die SG Hausham eine weitere Woche auf die Trainingseinheiten im Rahmen der Vorbereitung konzentrieren und steigen erst am Mittwoch, 20. Juli, ins Pokalturnier ein.

Zu zwei Landkreis-Duellen kommt es hingegen bereits heute in der ersten Runde in der Gruppe 5 Ost. Um 19 Uhr empfängt der SC Wall den TSV Weyarn. Die beiden Teams kooperieren seit einigen Jahren im Nachwuchs-Bereich – man kennt sich also bestens. Die Favoritenrolle liegt in dieser Partie bei den Gästen, die eine Liga höher in der Kreisklasse spielen.

Ähnlich sind die Voraussetzungen beim Duell zwischen den Sportfreunden Föching und dem SC Wörnsmühl (ebenfalls 19 Uhr). Die Hausherren stiegen vergangene Saison aus der A- in die B-Klasse ab. Der SC Wörnsmühl gehört hingegen in der A-Klasse zu den Aufstiegsaspiranten.

In der zweiten Runde warten dann die SG Hausham und der SV Warngau auf die Sieger der beiden Duelle.

In der Gruppe 7 Ost steht ebenfalls ein Landkreis-Duell an. Die neu gegründete SG Tegernseer Tal bestreitet auf heimischem Rasen in Gmund ihr erstes Punktspiel und empfängt dabei den Kreisklassen-Aufsteiger TSV Irschenberg.

Als einziges Team aus dem Landkreis tritt der TSV Schliersee in der Gruppe 8 Ost an. Heute Abend um 19 Uhr empfängt der A-Klassist den Kreisliga-Aufsteiger Rot-Weiß Bad Tölz und hat dabei nichts zu verlieren.

Die zweite Runde wird nächste Woche am Mittwoch, 20. Juli ausgetragen. Den Siegern der Vorrunden-Gruppen winkt als Belohnung ein BFV-Spielball. (ts)