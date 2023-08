Toto-Pokal: ASC Geretsried erwartet „geiles Spiel“ auf der Böhmwiese gegen Otterfing

Nach dem Sieg gegen den BCF will der ASC Geretsried auch den TSV Otterfing ausschalten. © hans lippert

Am heutigen Mittwoch kommt es im Toto-Pokal zum Duell zwischen dem ASC Geretsried und dem TSV Otterfing. Die letzte Begegnung gewann der ASC.

Geretsried – Spielertrainer Tasso Lasidis stellte es in den letzten Wochen immer wieder klar: „Wir nehmen den Pokal total ernst.“ Durch den Einzug in das Toto-Pokalfinale der Gruppe Ost, in dem es der ASC Geretsried am heutigen Mittwoch mit dem TSV Otterfing zu tun bekommt (19 Uhr, Sportplatz Böhmwiese), haben die Adler das auch sportlich bewiesen.

Die Gäste waren jedoch in der vergangenen Pokal-Saison auch die Endstation für den ASC. Lasidis erinnert sich aber an „ein sehr gutes Spiel“ seiner damaligen Elf, zumal diese erst im Elfmeterschießen scheiterte. Daher wähnt der Übungsleiter auch diesmal seine Mannschaft in aussichtsreicher Position auf einen Sieg.

Dass der Verband sogar ein Schiedsrichtergespann nach Geretsried schickt, dürfte für noch mehr Pokal-Atmosphäre auf der Böhmwiese sorgen. „Das wird ein geiles Spiel,“ ist sich Lasidis sicher. Der Sieger dieser Partie trifft im Zugspitz-Halbfinale dann voraussichtlich auf den Gewinner des Duells SG Farchant/Oberau gegen MTV Berg. (cga)