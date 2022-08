Toto-Pokal: Finale wird zum Derby - SC Wall spielt gegen TSV Otterfing

Die Mannschaft des SC Wall hat mit 3:0 ihren Einzug ins Toto-Pokalfinale gesichert. Zuvor hatte sie gegen die SG Hausham den Gruppensieg errungen. © Archiv Stefan Schweihofer

Im Spiel um den Toto-Pokal zieht der SC Wall mit 3:0 ins Endspiel ein. Im Finale trifft die Mannschaft auf den TSV Otterfing.

Wall – Der TSV Otterfing hat es am Montagabend in Bad Tölz vorgemacht, als der Kreisligist, wie berichtet, mit einem 3:0-Erfolg ins Endspiel des Toto-Pokals der Gruppe Ost einzog. Am Mittwochabend machte nun der SC Wall das Landkreis-Duell im Finale der Gruppe Ost perfekt und gewann das Halbfinale vor heimischer Kulisse gegen die SG Ascholding/Thanning ebenfalls mit 3:0.

Der Jubel war nach dem Schlusspfiff riesengroß im Lager des SC Wall. Die Pokal-Überraschungsmannschaft der noch jungen Saison 2022/23 hat auch ihr viertes Heimspiel gewonnen und sich damit die Teilnahme am Endspiel der Gruppe Ost gesichert. Der A-Klassist setzte sich zu Hause gegen den Kreisklassisten SG Ascholding/Thanning am Ende klar mit 3:0 durch.

Chancen erst in der zweiten Halbzeit genutzt

SC-Trainer Michael Niederlöhner resümierte nach der Partie: „Entscheidend war, dass Florian Stoib Ascholdings Spielmacher Philipp von Jagemann völlig aus dem Spiel genommen hat.“ Sein permanentes Pressen habe bei den Gästen keinen geordneten Spielaufbau zugelassen. „Damit stehen wir zurecht im Endspiel und freuen uns auf das Finale dahoam“, sagte Niederlöhner. Im Endspiel wartet das Landkreis-Duell mit dem TSV Otterfing. Die Begegnung ist noch nicht endgültig terminiert, wird aber wohl am Mittwoch, 10. August, in Wall stattfinden.

Gegen die SG Ascholding/Thanning hätten die Waller eigentlich bereits zur Pause führen müssen, doch Stefan Münch und Dominik Schumacher nutzten ihre Chancen in der ersten Hälfte des Spiels noch nicht. Das änderte sich nach der Pause. Schumacher spielte einen Pass in die Schnittstelle – Münch traf zum 1:0.

Schumacher trifft mit der Hacke zum Endstand

Das 2:0 machte Schumacher knapp zehn Minuten später selbst – mit einem Kracher aus 25 Metern. Ascholdings Keeper verhinderte einen höheren Rückstand, ehe Schumacher eine gute Viertelstunde vor Ende mit dem dritten Treffer alles klar machte.

Eben dieser dritte Treffer riss sogar die Fans von den Plätzen, denn Schumacher traf mit der Hacke zum 3:0-Endstand. Auf der anderen Seite konnte sich Keeper Andreas Waldschütz noch zwei Mal auszeichnen. Dann stand fest, dass der SC nach dem TSV Weyarn, der SG Hausham und dem SC Wörnsmühl auch den TSV Ascholding/Thanning aus dem Pokal geworfen hat.

Ergebnis SC Wall – SG Ascholding/Thanning 3:0 (0:0) Tore: 1:0 Münch (48.), 2:0 Schumacher (57.), 3:0 Schumacher (72.).