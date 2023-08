Toto-Pokal: TSV Otterfing zum Finale der Gruppe Ost in Geretsried

Dominik Urban, Abteilungsleiter TSV Otterfing © THOMAS PLETTENBERG

Zum Ligastart empfängt der TSV Otterfing den SV Bayrischzell. Zuvor gibt es aber im Toto-Pokal noch die Generalprobe gegen den ASC Geretsried.

Otterfing – Wenige Tage vor dem Saisonstart in der Kreisklasse 3 wartet auf den TSV Otterfing am heutigen Mittwochabend die Generalprobe. Um 19.30 Uhr sind die Kicker vom Nordring zum Toto-Pokal-Finale der Gruppe Ost beim ASC Geretsried zu Gast, der wie der TSV in der Kreisklasse spielt.

Die Geretsrieder hatten vergangene Woche im Halbfinale den Bezirksligisten BCF Wolfratshausen nach Elfmeterschießen besiegt. Der TSV Otterfing gewann das Landkreis-Duell gegen den SC Wörnsmühl klar mit 3:0. Nun geht es um den Titel in der Ost-Gruppe. Die vier Gruppensieger aus der Region duellieren sich dann am 29. oder 30. August, um die Finalisten zu ermitteln.

„Wir wollen natürlich weiterkommen, sonst hätten wir uns nicht für den Pokal melden zu brauchen.“

Für die TSV-Kicker ist das Pokalspiel vor dem Saisonstart noch einmal eine gute Gelegenheit, um sich das Otterfinger Dorffest vom vergangenen Wochenende aus den Beinen zu laufen. Abteilungsleiter Dominik Urban erklärt: „Wir wollen natürlich weiterkommen, sonst hätten wir uns nicht für den Pokal melden zu brauchen.“

Allerdings können die Otterfinger nicht komplett anreisen. Maxi Dengler ist aus beruflichen Gründen verhindert, Georg Bichler ist krank und Yannick Müller hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ansonsten wird der TSV in Bestbesetzung auflaufen.

„Wir wollen in Geretsried gewinnen, treffen dort aber auf eine erfahrene Mannschaft, mit der wir es bereits in der letzten Saison im Pokal zu tun hatten“, erinnert sich Urban. Damals setzte sich der TSV nach Elfmeterschießen durch. Ein Sieg würde den Otterfingern sicherlich noch einmal zusätzliches Selbstvertrauen für das erste Punktspiel am Samstag zu Hause gegen den SV Bayrischzell geben. (ts)