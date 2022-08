Toto-Pokal: Otterfing steht im Finale

„Das Spiel unter Kontrolle“ hatte der TSV Otterfing nach Einschätzung von Trainer Benedikt Gulielmo. Bei der Auswärtspartie in Bad Tölz setzte sich die Mannschaft aus dem Landkreis-Norden mit 3:0 durch. © Ewald Scheitterer

Der TSV Otterfing hat souverän mit 3:0 gegen den SC Rot Weiß Bad Tölz gewonnen und steht damit im Pokalfinale der Gruppe Ost. Wall empfängt am Mittwochabend Ascholding.

Landkreis – Zwei Landkreis-Teams sind im Toto-Pokal-Wettbewerb noch im Rennen. Der SC Wall empfängt im Halbfinale der Gruppe Ost heute Abend um 19 Uhr die SG Ascholding/Thanning. Einen Schritt weiter ist der TSV Otterfing, der sich am Montagabend mit 3:0 beim SC Rot-Weiß Bad Tölz durchsetzte. Die Mannschaft aus dem Landkreis-Norden steht damit bereits als Finalist fest.

Einen verdienten Sieg fuhr der TSV Otterfing beim letzten Spiel vor dem Saisonstart in der Kreisliga ein. Im Halbfinale des Toto-Pokal waren die Kicker vom Nordring beim Kreisliga-Aufsteiger Rot-Weiß Bad Tölz zu Gast und setzten sich leistungsgerecht mit 3:0 durch.

Ergebnis SC Rot Weiß Bad Tölz – TSV Otterfing 0:3 (0:2) Tore: 0:1 Schmalz (13.), 0:2 Küfler (30.), 0:3 Küfler (64.)

Zur Pause 2:0 in Führung

„Wir haben uns für den Aufwand belohnt und hatten das Spiel die ganze Zeit über unter Kontrolle“, berichtete TSV-Trainer Benedikt Gulielmo nach dem Schlusspfiff. Andreas Schmalz und Alexander Küfler hatten die Gäste bereits vor der Pause mit 2:0 in Führung geschossen. Mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 machte Küfler nach einer guten Stunde alles klar.

Gulielmo erklärte dazu: „Wir haben unsere Chancen und die Fehler des Gegners genutzt. Wir starten mit einem Sieg in die Woche und sind bereit für den Start.“ Das positive Erlebnis würde die Mannschaft mitnehmen. „Wir freuen uns, dass es am Freitag gegen Sauerlach losgeht.“ Dank des Sieges stehen die Otterfinger zudem im Pokalfinale der Gruppe Ost und treffen dort auf den Sieger des Duells zwischen Wall und Ascholding. Dieser wird heute Abend ab 19 Uhr auf dem Platz in Wall bestimmt.

SC Wall – SG Ascholding/ Thanning am Mittwoch

Der SC Wall ist heuer quasi der Pokalschreck der Amateure. Nach den Siegen gegen den TSV Weyarn und die SG Hausham setzte sich der A-Klassist vergangene Woche auch gegen den Ligarivalen vom SC Wörnsmühl durch und empfängt heute Abend im Halbfinale der Gruppe Ost die SG Ascholding/ Thanning.

„Mit der SG Ascholding/ Thanning kommt wieder ein höherklassiger Gegner zu uns nach Wall. Sie haben in der letzten Runde vier Tore in Unterzahl geschossen und im Elfmeterschießen gewonnen“, sagt SC-Trainer Michael Niederlöhner. Ascholding hatte sich zuletzt trotz eines Platzverweises bei der SG Baiernrain/Dietramszell durchgesetzt, nach 90 Minuten hatte es 5:5 gestanden. „Wir haben großen Respekt, wollen aber auch diese Hürde nehmen. Im Hinblick auf den Ligastart haben wir die Trainingseinheiten etwas runtergefahren, aber die Mannschaft freut sich, dass sie weiterhin im Pokal spielen darf“, sagt Niederlöhner.

Selbstvertrauen sammelten die Waller am vergangenen Wochenende beim 3:3 gegen den Kreisklassisten SV Warngau. Nun soll mit den Gästen aus Ascholding auch der vierte höherklassige Gegner im Toto-Pokal niedergerungen werden.