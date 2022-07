Toto-Pokal: SC Wall und TSV Otterfing im Halbfinale

Teilen

Nach ihrem „verdienten Sieg“, wie Walls Trainer Michael Niederlöhner resümiert, trifft die Mannschaft im Toto-Pokal Halbfinale auf einen Kreisklassisten. © Thomas Plettenberg

Beim Spiel um den Toto-Pokal gelang dem TSV Otterfing nach „individuellen Fehlern“ der Sieg im Elfmeterschießen. Der SC Wall siegte souverän.

Landkreis – Über einen Spielball des BFV dürfen sich der SC Wall und der TSV Otterfing freuen. Die beiden Clubs setzten sich in den Gruppen-Endspielen des Toto-Pokals durch und stehen damit im Halbfinale der Gruppe Ost. Dort kommt es aber kommende Woche aber nicht zum direkten Duell. Wall empfängt Ascholding, Otterfing tritt bei Rot-Weiß Bad Tölz an.

SC Wall – SC Wörnsmühl 3:1 (2:1)

Tore: 0:1 J. Fichtner (17.), 1:1 Münch (21.), 2:1 Dominik Schumacher (26.), 3:1 Münch (60.).

Einen tollen Pokal-Fight bekamen die Zuschauer in Wall zu sehen. Gegen den „bisher stärksten Gegner“ (SC-Trainer Michael Niederlöhner), geriet Wall nach einer guten Viertelstunde erstmals in dieser Saison in Rückstand. Johannes Fichtner hatte für die Wörnsmühler getroffen. Nach einem langen Ball glich Stefan Münch aber postwendend aus. „Das 2:1 war wie ein Angriff aus dem Lehrbuch“, berichtete Niederlöhner. Tobias Schraedler flankte nach innen, Dominik Schumacher nagelte das Leder aus 14 Metern in die Maschen. Mit dem 2:1 ging es in die Pause. Wall wechselte zur Pause dreimal und kam nach einer Stunde zum dritten Treffer. Schumacher legte zurück auf Münch, der aus elf Metern für die Vorentscheidung sorgte. In einem fairen Spiel blieb es bis zum Schlusspfiff beim 3:1 für die Hausherren. „Wörnsmühl hat sich nie aufgegeben, der Einsatz war auf beiden Seiten sehr hoch. Am Ende war es ein verdienter Sieg“, resümierte Niederlöhner. „Wir sind enttäuscht, weil es ein enges Spiel war, mit dem glücklicheren Ende für Wall“, sagte Wörnsmühls Trainer Klaus Wörndl. „Wir haben eine ganze Reihe guter Chancen liegen lassen, aber auch Wall hatte Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Ich freue mich auf das Aufeinandertreffen in der Punktrunde.“ Im Halbfinale empfangen die Waller am kommenden Mittwoch um 19 Uhr den Kreisklassisten der SG Ascholding/ Thanning.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcats in der Übersicht.

ASC Geretsried – TSV Otterfing n.E. 3:4 (0:0)

Elfmeterschießen: 0:1 Bacher, 1:1 Lasidis, 2:1 Zimolong, 2:2 S. Eder, 2:3 J. Eder, 3:3 Malzacher, 3:4 Meier.

Der TSV Otterfing hat im Toto-Pokal auch sein zweites Spiel in Geretsried binnen zwei Wochen gewonnen und sich beim Kreisklassen-Aufsteiger ASC Geretsried nach Elfmeterschießen durchgesetzt. Nach 90 Minuten stand es torloses Remis zu Buche. „Der ASC Geretsried hat uns alles abverlangt“, berichtete TSV-Coach Benedikt Gulielmo. „Wir hatten das Spiel größtenteils im Griff und haben uns nur durch zwei individuelle Fehler selbst in Bedrängnis gebracht. Aber wir hätten schon in der ersten Halbzeit zwei oder drei Tore machen müssen. Auch nach der Pause hatten wir ein paar gute Chancen und müssen eigentlich schon in der regulären Spielzeit alles klar machen. Im Elfmeterschießen hatten wir das Glück dann auf unserer Seite.“ Held des Abends war TSV-Keeper Christian Utmälleki, der drei Elfmeter parierte. Kommende Woche steigt das Halbfinale beim SC Rot-Weiß Bad Tölz. Bisher steht nicht fest, ob die Partie am Dienstag oder Mittwoch ausgetragen wird. ts