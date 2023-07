Toto-Pokal: Prestige im Leitzach-Derby wichtiger als der Pott

Teilen

Derby: Wenn Fischbachau (in Grau) gegen Wörnsmühl spielt, ist Spannung geboten. © Ralf Poeplau

Im Landkreis Miesbach steht die dritte Runde des Toto-Pokals an: Fischbachau spielt im Leitzach-Derby gegen Wörnsmühl, Otterfing empfängt Baiernrain.

Landkreis – Drei von ursprünglich neun gestarteten Landkreis-Mannschaften stehen – wie berichtet – in der dritten Runde des Totopokals, die in dieser Woche ausgetragen wird. Dabei kommt es bereits am heutigen Dienstag ab 19 Uhr zum prestigeträchtigen Leitzachtal-Derby zwischen den Sportfreunden Fischbachau und dem SC Wörnsmühl. Das Spiel war ursprünglich auf den Mittwoch angesetzt, wurde aber auf heute vorverlegt.

Erst am Regelspieltag, dem morgigen Mittwoch, ist der TSV Otterfing als drittes Team aus der Region im Einsatz. Um 19 Uhr empfängt er die SG Baiernrain/Dietramszell am Otterfinger Nordring. Kommende Woche stehen sich die Sieger der beiden Duelle gegenüber.

SF Fischbachau – SC Wörnsmühl Di., 19 Uhr

„Dem Pokal messe ich eigentlich wenig Bedeutung zu, aber das Derby gegen Wörnsmühl wollen wir natürlich gewinnen“, erklärt SF-Trainer Thomas Gschwendtner vor dem Derby gegen seinen Ex-Verein. Für die Fischbachauer ist das Nachbarschaftsduell bereits das fünfte Spiel in drei Wochen. Entsprechend ist bei einigen Kickern auch die Belastungssteuerung wichtig. „Wir sind momentan gut drauf und wollen die Euphorie weiter beibehalten. Ein Sieg wäre gut für die Stimmung“, sagt Gschwendtner weiter.

Ähnlich sieht SC-Trainer Marcus Huber die Ausgangslage: „Der Pokal hat für mich nicht die oberste Priorität, aber natürlich wollen wir gewinnen. Es sind Spiele mit Wettkampf-Charakter. Mir geht es dabei mehr ums Kennenlernen meiner Mannschaft und das Herausfinden der Stärken und Schwächen.“ So fordert Huber von seinen Schützlingen, die Trainingserkenntnisse auch im Spiel umzusetzen. „Ein Derby ist ein Derby, und jeder ist heiß darauf, den Platz als Sieger zu verlassen“, sagt der SC-Coach.

TSV Otterfing – SG Baiernrain/Dietramszell Mi., 19 Uhr

Nach dem deutlichen Sieg in Schliersee wartet nun das Heimspiel gegen die SG Baiernrain/Dietramszell auf den TSV Otterfing. Die SG ist ein Gegner, der zur neuen Saison genau wie der TSV in der Kreisklasse antritt. „Wir spielen schon seit Jahren im Pokal mit. Das sind immer wieder gern gesehene Tests unter Wettkampfbedingungen. Aber natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen – egal ob Vorbereitung, Pokal oder Punktspiel“, sagt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban.

So dürfte das Duell mit dem Nachbarklub für den TSV ein interessanter Test sein gut zwei Wochen vor dem Start der Punktrunde. (ts)