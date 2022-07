Toto-Pokal: Wall wird zum Favoritenschreck - Auch Wörnsmühl und Otterfing im Gruppenfinale

Stark aufgespielt hat der SC Wall (schwarz) in der ersten Halbzeit gegen die SG Hausham. © Stefan Schweihofer

Der SC Wall hat auch die SG Hausham aus dem Toto-Pokal im Kreis Zugspitze geschmissen. Ebenfalls im Finale der jeweiligen Gruppe stehen der SC Wörnsmühl und der TSV Otterfing.

Landkreis – Drei von sechs Landkreis-Mannschaften haben im Toto-Pokal den Einzug in die dritte Runde geschafft. Dabei sorgten der SC Wall und der SC Wörnsmühl für Überraschungen.

SC Wall – SG Hausham 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Schraedler (32.)

Gelb-Rot: Hamm (93./Hausham/ Meckern)

Nach dem TSV Weyarn hat der SC Wall auch den Kreisligisten aus Hausham bezwungen und steht im Finale der Gruppe 5 Ost. „Der Einzug in die nächste Runde ist verdient. Die erste Halbzeit war stark von uns. Nach der Pause ist Hausham aufgekommen, aber wir haben geschickt verteidigt“, resümierte Walls Trainer Michael Niederlöhner. Den goldenen Treffer erzielte Tobias Schraedler nach mustergültiger Vorlage von Dominik Schuhmacher. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch: Hausham forderte einen Handelfmeter, der aber nicht gepfiffen wurde. Dafür sah Philip Hamm in der Nachspielzeit noch die Ampelkarte wegen Meckerns. „Ein Satz mit X, das war wohl nix. Bei uns sind kurzfristig einige Spieler ausgefallen. In der ersten Halbzeit hatten wir keine Ideen, die zweite Hälfte war besser. Aber unser Spiel war nicht zwingend und uns wurden zwei Elfmeter verweigert“, sagte Haushams Sportlicher Leiter Florian Fink. „Jetzt heißt es Mund abwischen und weiterarbeiten, um zum Saisonstart bereit zu sein.“

SC Wörnsmühl – SV Warngau 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 J. Fichtner (6.), 2:0 Estner (75./ET), 3:0/4:0 Kraushofer (81./82.).

Überraschend deutlich setzte sich Wörnsmühl Kreisklassen-Aufsteiger Warngau durch. „Der Sieg war auch in der Höhe verdient. Warngau hat sich als gute Prüfung in Sachen Kraft und Zweikampfverhalten erwiesen. Ich bin rundum zufrieden und die Schiedsrichterleistung war souverän“, sagte Wörnsmühls Coach Klaus Wörndl. „Wir haben verdient verloren. Das Spiel war hitziger als erwartet“, erklärte Warngaus Trainer Daniel Mayer. Johannes Fichtner schoss die Gastgeber in Front. Im Anschluss war die Partie hart umkämpft, ehe der SC in der Schlussphase den Sack zumachte. Im Finale der Gruppe 5 Ost geht es am kommenden Mittwoch zum A-Klassen-Landkreis-Duell zum SC Wall.

SG Tegernseer Tal – ASC Geretsried 3:4 (2:1)

Tore: 1:0 Schilling (21.), 2:0 Wedderwille (39./ET), 2:1 Kutzmutz (41.), 3:1 Nisavic (48.), 3:2 Kingston (49.), 3:3/3:4 Paringer (63./77.).

„Es war ein sensationell gutes Spiel mit zahlreichen Offensivaktionen beider Mannschaften. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, dass sie zum zweiten Mal gegen eine höherklassige Mannschaft so gut dagegengehalten hat“, resümierte Gmund Abteilungsleiter Christian Werth. Peter Schilling brachte die Gastgeber in Front. Nach einem Eigentor der Gäste fiel der Anschlusstreffer zum 2:1-Pausenstand. Zoran Nisavic stellte mit seinem Tor zum 3:1 für die SG den alten Abstand wieder her, ehe die Geretsrieder das Duell noch drehten.

FF Geretsried – TSV Otterfing 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Blaschke (70.).

Mit einem knappen Sieg sicherte sich Kreisligist Otterfing den Einzug in die dritte Runde des Toto-Pokals. „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir konnten unsere Spielidee nicht komplett umsetzen. Aufgrund der Hitze und es Platzes war das Spiel sehr intensiv“, berichtete TSV-Coach Benedikt Gulielmo. Die Hausherren verteidigten stark und überraschten immer wieder mit Offensivaktionen. 20 Minuten vor Schluss landete ein abgefälschter Schuss vor den Beinen von Christian Blaschke, der zum Siegtreffer abstaubte. „Die langen Bälle von Geretsried wurden von unserer Verteidigung und Keeper Christian Utmälleki sensationell geklärt, so konnten wir den ersten Pflichtspiel-Sieg der Saison feiern“, sagte Gulielmo. Am kommenden Mittwoch reist der TSV erneut nach Geretsried und bestreitet beim ASC das Endspiel der Gruppe 7 Ost. ts