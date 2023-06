Trainer weg, Erfolg da: TSV Otterfing gewinnt erstes Relegationsspiel

Enge Kiste: Beim Relegationsspiel des TSV Otterfing gegen den MTV Dießen fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit. Zuvor hatte auch TSV-Keeper Christian Utmaelleki (am Ball) einiges zu tun. © thomas plettenberg

Der TSV Otterfing hat kurz vor dem Duell mit dem MTV Dießen Spielertrainer Benedict Gulielmo geschasst. Das Relegationsspiel selbst endete 2:1 für den TSV.

Otterfing – Der TSV Otterfing hat sich eine gute Ausgangslage für das Relegationsrückspiel gegen den MTV Dießen erarbeitet. Dass der Trefer zum 2:1-Sieg erst in der Nachspielzeit und obendrein per Elfmeter fiel, kann den Otterfingern egal sein. Ohne Zweifel erwartet die Elf vom Nordring am morgigen Samstag ein heißer Tanz am Ammersee.

Den ersten Knall gab es bereits vor dem Anpfiff. Benedict Gulielmo, der erst heuer als Spielertrainer vom TSV Otterfing verpflichtet worden war, erhielt kurzfristig die Rote Karte. „Vor drei Wochen hätte ich eher mit so einer Entscheidung gerechnet. Aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr“, sagt Gulielmo über seine Stimmungslage. TSV-Vorsitzender Dominik Urban überbrachte ihm die Hiobsbotschaft persönlich und erklärte ihm auch, was die Maßnahme bewirken soll: „Die Mannschaft muss nochmals einen Kick bekommen. Wir wollen einfach einen Impuls bewirken.“ An der Seitenlinie stand in der ersten der zwei Relegationsbegegnungen ein Trainergespann, bestehend aus Urban und Florian Bacher.

Wobei dies nicht die einzige Überraschung war. Als sich die Spieler bei Sonnenschein und lauen Temperaturen aufwärmten und einschossen, war Andreas Schmalz dabei. Der 45-jährige, hochklassig erfahren und als Konditionswunder bekannt, ließ es ich nicht nehmen, als Sechser die aufstrebenden Ammerseer an die Kandare zu nehmen. Und die ersten 20 Minuten hatte der MTV Dießen echte Probleme, mit den Platzherren Schritt zu halten. „Die Anfangsphase hat uns gehört“, sagt auch Urban. Und in dieser fiel auch das 1:0. Den ersten Schuss von Thomas Meier konnte Gäste-Keeper Michael Heinrich noch abwehren. Dann aber wuchtete Stefan Ott das Spielgerät akrobatisch im Fallen unter die Latte (7.). In der zweiten Hälfe der ersten 45 Minuten kamen die Dießener immer besser ins Spiel. Aber sowohl der Nordring-Keeper Christian Utmaelleki als auch das fehlende Schussglück verhinderten Schlimmeres für den TSV. Sekunden vor der Pause bekamen die Gäste noch zu einem Freistoß – eigentlich ungefährlich, da im Anstoßkreis. Doch der flog, tippte sogar noch einmal auf, ehe Ludwig Schranner per Kopf den kurios anmutenden 1:1-Ausgleich erzwang. Wobei: Unverdient war das Unentschieden nicht unverdient.

Urban und Bacher forderten ihre Mannschaft in der Pause auf, wieder kompakter zu stehen und den Abstand zwischen den Ketten nicht zu groß werden lassen. Die zweiten 45 Minuten wurden für die Aktiven beider Mannschaften zu einem Abnutzungskampf. Energiereserven wurden mobilisiert und heiße Zweikämpfe geführt. Wobei die Gäste zwar nicht die besseren Chancen, aber mehr Spielanteile hatten. Als die reguläre Spielzeit bereits abgelaufen war, schockte ein Pfiff des Bezirksliga-erfahrenen Schiedsrichters Hirad Aurahman die Dießener. Ein Gästeverteidiger hatte bei einer missglückten Abwehraktion Christian Blaschke am Fuß getroffen und zu Fall gebracht. Diese Chance ließ sich Simon Eder nicht nehmen. Der Kapitän verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:1 (91.).

„Wir haben verdient gewonnen“, adelt Urban sein Siegerteam. „Aber die gute Ausgangslage täuscht uns nicht darüber hinweg, dass wir in Dießen einen heißer Tanz erwarten.“

Das Rückspiel findet am Samstag, 3. Juni, 15 Uhr in Dießen statt.

TSV Otterfing – MTV Dießen 2:1 (1:1)

Tore: 1:0 Ott (7.), 1:1 Schranner (48.), 2:1 S. Eder (91./Elfm.) TSV Otterfing: Utmaelleki – K. Eder, S. Eder, Riblinger (83. Lankes), A. Eder – Blaschke, Schmalz, Ott, Meier (63. Bacher) – Noderer (67. Bichler), Dengler (93. Schliersmair)

Gelbe Karten: A. Eder, Riblinger, K. Eder, S. Eder, Dengler, Schmalz – Assad, Friedrich

Schiedsrichter: Hirad Aurahman (FC Puchheim)

Zuschauer: 272